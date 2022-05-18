Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti: 'Kanalizasyon borusu patladı' iddiası - Son Dakika
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Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti: 'Kanalizasyon borusu patladı' iddiası

18.05.2022 23:20

Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti: 'Kanalizasyon borusu patladı' iddiası Balıkçı teknesi sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kıyıdaki kirliliğin temizlenmediğini ileri sürdü Beykoz Kanlıca Sahilinde denizin kıyı kesimindeki suyun rengi griye büründü.

Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti: 'Kanalizasyon borusu patladı' iddiası

Balıkçı teknesi sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kıyıdaki kirliliğin temizlenmediğini ileri sürdü

İSTANBUL - Beykoz Kanlıca Sahilinde denizin kıyı kesimindeki suyun rengi griye büründü. Çevredeki balıkçı teknesi sahipleri, deniz altında bulunan kanalizasyon borularının patladığını, deniz yüzeyine lağım çıktığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kıyıdaki kirliliği temizlemediğini iddia etti.

Beykoz'da vatandaşların uğrak noktalarından biri olan Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti. Özellikle kıyı kesimlerde suyun renginin griye döndüğü ve beraberinde ağır koku oluşturduğu gözlendi. Balıkçı teknesi sahipleri, deniz rengindeki değişimin, deniz altında bulunan kanalizasyon borularının patlamasıyla sızan lağım atığının yüzeye çıkmasıyla olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kıyıdaki kirliliğin temizlenmediğini öne sürdü. Suyun renginde yaşanan değişim, vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"Bu pislikte balık olur mu?"

Çevre sakinleri konuya çözüm getirilmesini istedi. Balıkçı teknesi sahibi Hakan Tören, "Buranın her tarafından lağım akıyor. Gece gündüz bu sorunu yaşıyoruz. Dolayısıyla beraberinde kirlilik geliyor. Burada normalde balık çıkıyor ama bu pislikte balık olur mu? Buna en kısa sürede çare bulunması lazım. Buraya yaşlısı genci herkes geliyor. Çok güzel bir muhit aslında ama denizin hali ortada" diye konuştu.

Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti: 'Kanalizasyon borusu patladı' iddiası
Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti: 'Kanalizasyon borusu patladı' iddiası
Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti: 'Kanalizasyon borusu patladı' iddiası
Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti: 'Kanalizasyon borusu patladı' iddiası

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Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Kanlıca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanlıca Sahilinde suyun rengi değişti: 'Kanalizasyon borusu patladı' iddiası - Son Dakika


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