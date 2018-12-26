Son Dakika Haberleri: Kanlıca'ya Yeni Spor Tesisleri

Kanlıca'ya Yeni Spor Tesisleri

1 saat önce

Beykoz Belediyesi ilçedeki spor yatırımları kapsamında Kanlıca Spor Kulübü'ne basketbol, voleybol, hentbol, tenis ve futsal oynanabilen çok amaçlı bir spor sahası, aydınlatma sistemi ve 250 kişilik bir tribün kazandırdı.

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Beykoz Belediyesi ilçedeki spor yatırımları kapsamında Kanlıca Spor Kulübü'ne basketbol, voleybol, hentbol, tenis ve futsal oynanabilen çok amaçlı bir spor sahası, aydınlatma sistemi ve 250 kişilik bir tribün kazandırdı.

Beykoz'daki tüm amatör spor kulüplerinde destek veren, ilçedeki spor alanlarını ve imkanlarını artıran Beykoz Belediyesi'nin, Kanlıca Spor Kulübü tesislerine yaptığı yatırımla kulüp yeni spor olanaklarına kavuştu.

Kulübe basketbol, voleybol, hentbol, tenis ve futsal oynanabilen çok amaçlı bir spor sahası, aydınlatma sistemi ve 250 kişilik tribün yapıldı. Tesisin tüm peyzaj düzenlemesi de Beykoz Belediyesi tarafından karşılanıyor.

İstanbul İl ve Spor Gençlik Müdürlüğü tarafından ise 108x72 metre ebatlarında halı futbol sahası, soyunma odaları, hakem odası, çamaşırhane ve 80 tonluk su deposu yapıldı. Futbol sahasının tüm hafriyat ve beton ihtiyacını yine Beykoz Belediyesi sağladı. Spor kulübü yönetimi, Atatürk büstü, 4 adet 25 metrelik aydınlatma direği temin etti, 125 metrelik bir su kuyusu, aydınlatma ve sulama alt yapıları ile ağaç dikimini yaptı.

Kulüp, Beykoz Belediyesi tarafından hazırlıkları yapılan eğitim anfisi, satranç oyun alanı, çocuk bahçesi, spor aletleri alanı, yürüme ve koşu parkurlarıyla ilçede örnek bir tesis olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:17 Kaynak: İHA

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