Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı 2020 yılını değerlendirdi

"1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile sezonu tamamladık"

"Sporcuların evlerine ergometre gönderdik"

"Extreme slalom olarak yeni bir disiplin olimpik olacak""Pandemi dönemi bütçemizin tamamını altyapıya ayırdık"Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, - Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, "Malum bu yıl 13 Mart'ta pandemi ilan edilmesi ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ulusal ve uluslararası tüm faaliyetleri iptal ettik. Biz de bu dönemde bütçemizin tamamını altyapıya ayırdık" dedi.Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Demirören Haber Ajansı'na 2020 yılı için değerlendirmelerde bulundu. Yılın durgunsu ve akarsu branşlarında kamplarla geçtiğini anlatan Başkan Kabakçı, "Şubat ayının hemen başında Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları'nı Adana'da yaptık ve yeni genç sporcularımızı kampa aldık. Zaten olimpik takım sporcularımız 2019 Kasım ayından beri kamplarına devam ediyordu. Yeni ve gelecek vadeden sporcularımız ile olimpik takımda yer alan sporcularımızı beraber aynı ortamda antrenmanlarını sürdürmeleri için kampa devam ettik" diye konuştu."1 ALTIN, 2 GÜMÜŞ VE 3 BRONZ MADALYA İLE SEZONU TAMAMLADIK"Kabakçı, sezonun kısıtlı turnuvalarından birini Antalya'da düzenlediklerini belirterek, "12-13 Mart 2020 tarihlerinde Uluslararası Kano Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan ve ülkemizde 3'üncü kez düzenlenen 'Uluslararası Gloria Canoeing Cup' uzun mesafe 5000m yarışlarını yaptık. 12 ülkeden toplam 76 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda millilerimiz 6 kez madalya kürsüsünde, 4 kez de kupa kürsüsünde yer alma başarısı gösterdiler. Milli sporcularımız 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile sezonu tamamladı diyebiliriz" dedi."SPORCULARIN EVLERİNE ERGOMETRE GÖNDERDİK"Pandemi süresince sporcuların kondisyonlarını korumak adına tedbirler aldıklarını vurgulayan Kabakçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemi ilan edilmesiyle olimpik takımda yer alan sporcularımızı evlerine gönderdik. Tabii bu durumda sporcularımızın antrenmanlarına devam etmesi için evlerine ergometre gönderdik. Haziran ayında tekrar yeni normale dönülmesi ile birlikte kamplarımıza kaldığımız yerden devam ettik. Pandemi sonrası ilk uluslararası faaliyetimiz olan Olimpik Umutlar yarışları Eylül ayında Macaristan'ın Szeged kentinde yapıldı. 22 ülkeden toplam 403 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen yarışlarda ülkemizi Deniz Romeo Kaya temsil etti. U17 K1 500m ve 1000m kategorilerinde ülkemizi temsil eden milli sporcumuz dereceleri ile pandemi sonrası umut verdi. U17 K1 1000m kategorisinde, 12 ülkeden 19 sporcu ile yarışan milli sporcumuz eleme serisini geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde üst düzey bir performans sergileyen sporcumuz rakiplerini geride bırakarak yarışı 1'inci sırada tamamladı ve finale yükseldi. 9 sporcunun madalya mücadelesi verdiği A final yarışlarını 5'inci sırada tamamlayan sporcumuz madalya kürsüsünde yer almayı az bir süre farkı ile kaçırdı. U17 K1 500m kategorisinde 12 ülkeden 18 sporcu yer aldı. Sporcumuz eleme serisini geçerek yarı finale kaldı. Yarı final yarışlarında da başarılı bir performans sergileyen Kaya, adını A finale yazdırdı. 9 sporcunun madalya mücadelesi verdiği A final yarışlarını ise 7'nci sırada tamamladı. Muğla Köyceğiz'de gerçekleştirdiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kano Yarışları ile sezonu noktaladık diyebiliriz. Pandemi sonrası sporcularımızın performanslarını görmüş olduk.""EXTREME SLALOM OLARAK YENİ BİR DİSİPLİN OLİMPİK OLACAK"Başkan Alper Cavit Kabakçı, yeni bir olimpik disiplinin müjdesini vererek, "Akarsu branşımızda Şubat ayında Muğla'da sporcularımız kış kampına katıldı. Mart ayında Rize Ardeşen'de Türkiye Kupası faaliyeti ile yarışmalara ara verdik. Yeni normale dönüş ile birlikte TOHM'ların (Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri) açılması ve sporcularımızın çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi ile birlikte Ekim ayında Rize Ardeşen'de Türkiye Şampiyonası ile sezonu tamamladık. Olimpiyatlarda kota hedeflediğimiz genç sporcumuz Mustafa Acar çalışmalarına Artvin Yusufeli'nde devam ediyor. Bu arada 2024 Paris Olimpiyatları'nda durgunsu branşında 2 yarışma çıkıyor ve yerine 'extreme slalom' olarak yeni bir disiplin olimpik olacak. Bu anlamda 2021 yılında bu disiplinde de çalışmalarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı."PANDEMİ DÖNEMİNDE BÜTÇEMİZİN TAMAMINI ALTYAPIYA AYIRDIK"

Altyapının önemine vurgu yapan Kabakçı, "Pandemi döneminde sağ olsun Bakanlığımız bütçe konusunda kısıtlamaya gitmedi. Biz de bu dönemde bütçemizin tamamını altyapıya ayırdık. Tüm kulüplerimize ve milli sporcularımıza teknik malzeme yardımında bulunduk. Bu yardımları 2021 yılında da devam ettireceğiz. Buradan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na camiamız adına teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.