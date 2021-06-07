Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı: "Amacımız Artvin'deki baraj göllerini su sporlarına kazandırmak"

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, amaçlarının Artvin'deki baraj göllerini su sporlarına kazandırmak olduğunu belirterek, "İnşallah bundan sonra Artvin akarsuyunun yanında durgun su sporlarıyla da öne çıkacak." dedi.

Yusufeli ilçesinde, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş anısına hafta sonu gerçekleştirilen Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları için kentte bulunan Kabakçı, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Kano Federasyonu Başkan Vekili Osman Ercan, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Altunel ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran'ın da katıldığı ziyarette Kabakçı, yarışlara verdiği destek ötürü Doruk'a teşekkür etti.

Kabakçı, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'de durgun su kano sporunun gelişmesi için çalışmaları olduğunu söyledi.

Eski iki milli kanocunun, Artvin Çoruh Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğunu aktaran Kabakçı, şöyle devam etti:

"Bu arkadaşlarımız hem üniversite öğrencilerini hem de Artvin'deki gençlerimizi durgun su sporlarıyla buluşturmak için çalışmalar yürütüyor. Artvin Valimiz ve Gençlik ve Spor Müdürümüz de desteklerini esirgemiyor. Amacımız Artvin'deki baraj göllerini su sporlarına kazandırmak. İnşallah bundan sonra Artvin akarsuyunun yanında durgun su sporlarıyla da öne çıkacak."

Akarsu branşında Yusufeli'nin çok önemli merkezlerden biri olduğuna dikkati çeken Kabakçı, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ndeki sporcular dışında olimpiyat kotası kovalayan iki sporcunun da Artvin Yusufelili olduğunu ifade etti.

Tokyo Olimpiyatları'nı çok az bir farkla kaçırdıklarını kaydeden Kabakçı, "İnşallah 2024 olimpiyat oyunlarında olimpiyat kotasını alacağımızı umut ediyorum. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili, Artvin'in dört bir yanı barajlarla çevrili. Gençlerimizin su sporlarına değer katmasını önemsiyoruz. Sporun birleştirici gücü var. Gençlerimizi su sporları yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.