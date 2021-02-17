Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, olimpiyat kotası için genç sporculara güveniyor - Son Dakika

Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, olimpiyat kotası için genç sporculara güveniyor

17.02.2021 11:13

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Macaristan'da mayıs ayında yapılacak Durgunsu Kano Dünya Kupası yarışlarında hedefledikleri kotalara ulaşarak, Türkiye'yi bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Macaristan'da mayıs ayında yapılacak Durgunsu Kano Dünya Kupası yarışlarında hedefledikleri kotalara ulaşarak, Türkiye'yi bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Kabakçı, AA muhabirine, Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları'nın ardından aday kadroya seçilen erkek sporcuların kentte 20 gün kampa girdiğini söyledi.

Kampın ardından milli takım kadrosunu belirleyeceklerini kaydeden Kabakçı, şöyle konuştu:

"Mayıs ayından itibaren uluslararası faaliyetlere katılacağız. Özellikle mayıs ayında olimpiyat kota seçme yarışlarımız var. Durgunsuda olimpiyat kotasını kovalayan 2'si kadın, 2'si erkek toplam 4 sporcumuz var. Şu anki 4 sporcumuz antrenör eşliğinde Antalya Belek'te kamplarını devam ettiriyorlar. Nisan ayına kadar kampımız Belek'te, nisandan sonra Macaristan'da kampa girecek sporcularımız. Mayıs ayında Macaristan'ın Szeged kentinde yapılacak Durgunsu Kano Dünya Kupası yarışlarında hedeflediğimiz kotaları alarak ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Kabakçı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kano yarışmalarda erteleme olmadığı bilgisinin vererek, "Uluslararası hem gençler için hem de büyüklerde Avrupa Şampiyonası ve Durgunsu Kano Dünya Kupası var. Şu anda uluslararası faaliyetlerle ilgili iptal durumu söz konusu değil. Biz sporcularımızın çalışmalarını bu şekilde hazırlıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz olimpiyatlar. Bu yaptığımız çalışmalarda da 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alacak sporcularımızın aday kadrosunu da yavaş yavaş belirliyoruz." diye konuştu.

"Altyapıya yatırım yapıyoruz"

Sporcuların, uluslararası yarışlarda madalya alarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini vurgulayan Kabakçı, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın hedefi öncelikle madalya almak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Tabii Avrupa Şampiyonası'nda özellikle ilk 9 ülke arasına kalabilmek. 2019 yılında yapılan Avrupa Şampiyonası ve Durgunsu Kano Dünya Kupası'nda özellikle 23 yaş altı takım olarak ilk 9 içerisinde yer aldık. K1 200 ve 500 metre kadınlarda genç sporcularımız güzel bir hazırlık dönemindeler, gelecek vadediyorlar. Zaten genç bir jenerasyonumuz var. Genç bir federasyonuz. Büyüklerde yarışacak 4 sporcumuz var, tamamı genç sporculardan oluşuyor. Altyapıya yatırım yapıyoruz. Hedefimiz 2024 ve 2028 olimpiyatlarına çok daha iyi katılabilmek."

Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, olimpiyat kotası için genç sporculara güveniyor
Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, olimpiyat kotası için genç sporculara güveniyor
Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, olimpiyat kotası için genç sporculara güveniyor
Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, olimpiyat kotası için genç sporculara güveniyor

Dünya Kupası, Olimpiyat, Mayıs, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, olimpiyat kotası için genç sporculara güveniyor - Son Dakika Spor


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