Son Dakika Haberleri: Kano: Gloria 2019 Cup

Kano: Gloria 2019 Cup

29 dakika önce

Türkiye Kano Federasyonu ve Koze Tur iş birliğinde düzenlenecek Gloria Kano 2019 Cup yarışmaları, 16-17 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Kano: Gloria 2019 Cup, System.String[]
Türkiye Kano Federasyonu ve Koze Tur iş birliğinde düzenlenecek Gloria Kano 2019 Cup yarışmaları, 16-17 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Uluslararası Kano Federasyonunun (ICF) 2019 müsabaka programında yer alan organizasyon, Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki Gloria Hotels ve Resorts'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek organizasyonda, 11 ülkeden 160 sporcu mücadele edecek.

Gloria Kano 2019 Cup yarışmalarında sporcular, Acısu Deresi'nde 5 bin metre boyunca kürek çekecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Antalya, Spor
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