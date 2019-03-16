Son Dakika Haberleri: Kano: Gloria 2019 Cup

Kano: Gloria 2019 Cup

21 dakika önce

Antalya'da Gloria Kano 2019 Cup yarışmaları başladı.

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Antalya'da Gloria Kano 2019 Cup yarışmaları başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Belarus, Sırbistan, İngiltere, Hırvatistan, Letonya, Estonya, Danimarka ve Bulgaristan'tan 160 sporcu mücadele ediyor.

Gloria Kano 2019 Cup yarışmalarında erkek ve kadın sporcular, genel klasman, K1 ve C1 kategorilerinde, Acısu Deresi'nde 5 bin metre boyunca şampiyon olabilmek için kürek çekecek.

Organizasyon, yarışmaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:05 Kaynak: AA

Spor
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