Adana'da kampa giren Gençler ve Yıldızlar Kano Milli Takımı'nın sporcuları, 13-15 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek "Uluslararası Gloria 2020 Cup"ta 5 bin metre yarışlarında madalya hedefliyor.

Tesis olanakları ve iklimsel elverişliliğiyle öne çıkan Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Kayıkhane Tesisleri'nde kampa giren milli sporcular, antrenmanlarını sürdürüyor.

Kanocular, ilk olarak Adana'da gerçekleştirilecek 5 bin metre milli takım seçmelerinde derece elde ederek, ardından da Antalya'da düzenlenecek "Uluslararası Gloria 2020 Cup"ta yarışmak istiyor.

Milli sporcular, Antalya'da 13-15 Mart'ta, 14 kategoride 11 ülkeden yaklaşık 160 sporcunun katılımıyla düzenlenecek yarışlarda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Acısu Nehri'ndeki yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Kazakistan, Sırbistan, İngiltere, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Estonya ve Danimarka'dan sporcular mücadele edecek.

Antrenör Yıldırım: "İnşallah iyi sonuçlar alacağız"

Milli takım antrenörlerinden Çağrıbey Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki tesisin uluslararası parkur standartlarına sahip olmasının kendilerini Adana'ya çektiğini söyledi.

Hem iklim hem de tesis olanaklarından bahseden Yıldırım, "Kamp çalışmalarımız gayet iyi gidiyor." dedi.

Yıldırım, 8-9 Şubat'ta 5 bin metre seçme yarışı yapacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sonrasında Uluslararası Gloria 2020 Cup'ta 5 bin metre yarışımız olacak. İlk milli takım yarışımız Antalya'da olacak. Daha sonrasında dünya kupaları ve olimpik kota için seçmelerimiz olacak. Yıldızlar ve gençler yaş grubundaki sporcularımız burada, diğer sporcularımız da Antalya'da kampta. Yazın da şampiyonalar var. İnşallah iyi sonuçlar da alacağız."

Kış sezonunda Antalya'ya da bazı ülkelerin sporcularının kampa geldiğini belirten Yıldırım, "Uluslararası Gloria 2020 Cup organizasyonu bizim için verimli geçiyor. İki kez düzenlenen organizasyonda 10'dan fazla madalya kazandık burada. Ümit ediyorum bu sezon da madalyaları kazanacağız. 5-6 madalya alabilirsek sezona iyi bir giriş yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Kano İl Temsilcisi Akıllı: "Antalya'dan güzel başarılarla döneceğiz"

Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, milli takımın mart ayına kadar kentte olacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki süreçte 5 bin metre yarışı var. Bu yarış Türkiye için önemli. Uluslararası Gloria 2020 Cup'ın ön seçmesi olacak bu yarışlar. Yurt dışından katılımlar oluyor. Bizim için sezonun da ilk uluslararası açılış yarışı bu organizasyon. O yüzden bizim için önemli. Burada 5 bin metre yarışlarıyla milli takım için forma giyecek sporcuları seçeceğiz, inşallah Antalya'dan güzel başarılarla döneceğiz."

Kamptaki milli sporculardan Faruk Demir, güzel bir kamp çalışması gerçekleştirdiklerini, Uluslararası Gloria 2020 Cup'ta madalya hedeflediğini kaydetti.