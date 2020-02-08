Kano Milli Takımı'nı belirleyecek yarışma Adana'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kano Milli Takımı'nı belirleyecek yarışma Adana'da başladı - Son Dakika Spor

Kano Milli Takımı'nı belirleyecek yarışma Adana'da başladı

14 dakika önce

Uluslararası Gloria 2020 Cup'ta milli takım forması giyecek sporcuların belirleneceği Durgunsu Kano Yarışmaları, Adana'da başladı.

Kano Milli Takımı'nı belirleyecek yarışma Adana'da başladı, System.String[]

Uluslararası Gloria 2020 Cup'ta milli takım forması giyecek sporcuların belirleneceği Durgunsu Kano Yarışmaları, Adana'da başladı.


Antalya'da 13-15 Mart'ta düzenlenecek Uluslararası Gloria 2020 Cup'ta milli takım forması giyecek gençleri belirlemek amacıyla düzenlenen yarışma, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Kayıkhane Tesisleri'nde başladı.


11 ildeki 18 kulüpten 96 sporcu, kategorilerine göre ayrılarak kanolarına binip 5 bin metre kürek çekerek birinci olmak için yarıştı.


Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "11 ilden 18 kulüp müsabakalarımıza katıldı. Toplamda 96 sporcu yarışmakta. Bu yarışma 1 gün sürecek. Normalde 2 gün sürecekti ama hava şartlarından dolayı bugün bitirmeyi düşünüyoruz. Teknik kurul kararıyla milli takım havuzu oluşacak ve bu sporcular 13-15 Mart'ta Antalya'da yapılacak, Uluslararası Gloria 2020 Cup'ta milli takım forması giyecek" diye konuştu. - ADANA

Antalya, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:27 Kaynak: İHA
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