Kano üzerinde baygınlık geçirdi, Sahil Güvenlik kurtardı

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Erdek'te üretilen balık soğanına Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden talep geldi

Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği

Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.