Kano ve Kürek Takımlarının Tercihi Köyceğiz Gölü

Muğla'daki Köyceğiz Gölü, son yıllarda yurt içi ve yurt dışından gelen kano ve kürek takımlarının tercihi oldu.

DURMUŞ GENÇ - Muğla'daki Köyceğiz Gölü, son yıllarda yurt içi ve yurt dışından gelen kano ve kürek takımlarının tercihi oldu.





Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde, Kano ve Kürek Milli Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe, Şişecam ve Galatasaray'ın kürek takımları ile Almanya ve Sırbistan'dan gelen takımlar da kamp yapıyor.



Sporcular sabahın ilk saatlerinden itibaren Köyceğiz Gölü'nde çalışma yürütürken, günün ilerleyen saatlerinde ise bölgenin tarihi alanlarını, antik kentleri, İztuzu Plajı, Dalyan Kanalı, Sultaniye Kaplıcalarını gezerek dinlenme imkanı buluyor.





Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın elverişli doğası, tarihi ve kültürel dokusuyla her türlü sportif etkinliğe ev sahipliği yaptığını, özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde deniz ve göllerde bu çalışmaların daha yoğunlaştığını söyledi.



Muğla ve ilçelerinde bir taraftan denizde yelken yarışları yapıldığını anlatan İlman, diğer taraftan sakinliğiyle dikkati çeken Köyceğiz Gölü'nde kano ve kürek takımlarının uzun süre kamp çalışması yürüttüğünü vurguladı.



Yurt içi ve yurt dışından kulüp ve federasyonlar için Muğla ve ilçelerinin uygun iklimi ve tesisleriyle bulunmaz bir yer olduğunu anlatan İlman, su sporlarında Köyceğiz'in de önemli olduğuna dikkati çekti.





Köyceğiz Gölü'nün uluslararası standartlara uygunluğu dolayısıyla bu yıl Sırbistan ve Almanya'dan kürek takımlarının tercihi olduğunu vurgulayan İlman, "Köyceğiz'de bulunan tesislerimizi daha elverişli hale getirerek ilimizde spor turizmini de 12 aya yayma hedefindeyiz. Önümüzdeki yıllarda Köyceğiz Gölü, su sporlarının merkezi olacak. Türkiye ve yurt dışından birçok takım hazırlıklarını burada yürütecek. Uluslararası yarışlara burada hazırlanacak." diye konuştu.





Göl kıyısındaki su sporları merkezinin son dönemde yenilenerek modern haliyle sporcuların hizmetine sunulduğunu anlatan İlman, bu kapsamda bölgeye son dönemde kamp yapmak için kulüplerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.





Teknik Kurul Başkanı Oktar: "Kış mevsiminde bulunmaz bir yer"



Kürek Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Kürek Milli Takımı Antrenörü Yusuf Hikmet Oktar ise bu işi üst düzeyde yapan ülkelerin kış mevsiminde özellikle Akdeniz kıyısındaki sakin gölleri tercih ettiğini belirterek, "6 yıldır kamp çalışmalarını Köyceğiz'de yapıyoruz. Burası kış mevsiminde bulunmaz bir yer. Uluslararası yarışlardaki başarımız ilerledikçe, madalya aldıkça yabancı kulüpler bize nerede çalıştığımızı soruyor biz de onlara Köyceğiz Gölü'nü söylüyoruz." diye konuştu.



Beraber antrenman yaptıkları bazı ülkelerin bulunduğuna dikkati çeken Oktar, şöyle konuştu:





"Bunların en önemlisi Sırbistan. Almanya'dan Frankfurt'ta milli takıma çok fazla sporcu veren 2 kulüp ile Sırbistan takımları bu yıl kamp için Köyceğiz'e geldi. Yaklaşık 3 hafta burada kamp yaptılar ve çok beğendiler. Onların ülkelerindeki hava şartlarını düşünecek olursak burası onlar için çok uygun şartlar sunuyor. Biz de 6 senedir çok memnunuz."





Oktar, özellikle uzun mesafe kış dönemi kamplarını Köyceğiz Gölü'nde yaptıklarını ve çok iyi sonuçlar aldıklarını anlatarak, bundan sonraki dönemde de aynı yerde kampa devam edeceklerini kaydetti.

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