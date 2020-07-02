Kano yarışları nefes kesti - Son Dakika

Kano yarışları nefes kesti

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 41'incisi düzenlenen Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin ikinci gününde Fırat Nehri'nde düzenlenen kano yarışları, nefes kesti.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 41'incisi düzenlenen Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin ikinci gününde Fırat Nehri'nde düzenlenen kano yarışları, nefes kesti. Dünyanın ikinci büyük kanyonu Karanlık Kanyon'da kıyasıya mücadele eden sporcular ile kayalıklara tırmanan dağ keçileri renkli görüntüler oluşturdu.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve 1 Haziran 2020 tarihi sonrası normalleşme sürecinde yeniden gündeme gelen Uluslararası 41'inci Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri sürüyor. Sabah saatlerinde Fırat Nehri'nde kano yarışları düzenlendi. 10 sporcu, Karanlık Kanyon parkurunda akıntıya karşı kürek çekti. Kıyasıya rekabet eden sporcular ile nehirden su içerek, kayalıklara tırmanan dağ keçileri renkli görüntüler oluşturdu.KEMAV Başkanı Ferudun Çelikmen, Kemaliye Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı (KEMAV) Dr. Ferudun Çelikmen, şenliklerin ikinci gününde akarsu sporları etkinliklerinin olduğunu ifade ederek; "Gençlerimiz nehirde yarışıyorlar, aynı zamanda kayalıklarda da Kemaliye'nin gerçek sahipleri olan dağ keçileri de bizlere eşlik ettiler. Kemaliye eşsiz coğrafyası, doğası ve her türlü akarsu, doğa sporlarının yapıldığı Türkiye'de bu işlerin en geniş yapıldığı yer. Maalesef bu sene Covid pandemisinden dolayı sporcu sayılarımızda düşüklük var. Ama biz şenlik ateşi sönmesin diye bu yıl gerekli tedbirleri alarak şenliğimizi yapıyoruz" dedi.

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Fırat Nehri, Erzincan, Kemaliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kano yarışları nefes kesti - Son Dakika

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