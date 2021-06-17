Kanocular, Meriç Nehri'nde kürek çekti

Edirne'de kano sporcuları, Meriç Nehri'nde kano turu yaptı.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) kano branşı sporcuları, kanolarını suya indirerek nehirde kürek çekti.

Kano turuna Meriç Köprüsü yakınlarından başlayan sporcular, turu Süvari Köprüsü'nde tamamladı.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, yaptığı yazılı açıklamada, Meriç Nehri'nin kano sporuna uygun olduğunu belirtti.

Salgının etkisinin azalmasıyla spor etkinliklerine başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Altun, "Meriç'te güzel ve keyifli bir tur gerçekleştirdik. Nehir su sporları açısından çok uygun. Su seviyesinin uygun olduğu zamanlarda turlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.