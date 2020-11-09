Kanocular olimpiyat kotası peşinde

2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha fazla sporcuyla gidebilmek için ter döken Kano Milli Takımı, kotaların dağıtılacağı şampiyonalar için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Köyceğiz Su Sporları Merkezindeki parkurlarda gerçekleştirilen seçmeleri yerinde takip eden Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine, hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) toplumsal yaşamı durma noktasına getirdiğine değinen Kabakçı, salgın nedeniyle spor faaliyetlerinin askıya alındığını hatırlattı.

Bu durumun kendileri için faydalı olduğuna işaret eden Kabakçı, "Çünkü bazı sporcularımızın sakatlık durumları vardı. Ancak iyileştiler. Köyceğiz'de iki aylık bir kamp süreci yaşadık. Şimdi sporcularımızı Antalya'ya göndereceğiz. Orada Belarus ve Ukrayna milli takımlarıyla ortak kamplar yapacaklar. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na en güçlü şekilde hazırlığımızı sürdüreceğiz." dedi.

2020 faaliyetleri ve yarışmaları tamamladıklarını anlatan Kabakçı, 2021'de salgının da etkisinin azalacağını düşünerek özellikle martta Köyceğiz'de test yarışları planladıklarını aktaran Kabakçı, önümüzdeki yıl yine Uluslararası Kano Federasyonunun faaliyet programında yer alan Antalya Kano Maratonu'nu gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorlar

Kabakçı, bunun da 2022 ya da 2023'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın bir deneme yarışı olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"2023'de farklı bir disiplin olan Kano Maraton dalında Türkiye'ye Avrupa Şampiyonasını kazandırmayı ümit ediyoruz. Bunun organizasyonunu martta Antalya'da icra edeceğiz. Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde uluslararası faaliyetlerde temsil etmek, sporu tabana yayabilmek. Bu anlamda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2021'de olimpiyatlar için iki kota yarışlarımız olacak. Bunlar mayısta Macaristan ve Rusya'da olacak. Güçlü şekilde hazırlığımızı sürdürüyoruz. Bunun haricinde 23 yaş altı gençlere yönelik Avrupa şampiyonası olacak. Bu şampiyona için Köyceğiz'de ikişer haftalık arayla kamp çalışmalarımıza başladık."

Türkiye'ye madalya kazandırmak için çalışmalar sürüyor

Kano Milli Takım Antrenörü Çağrı Yıldırım ise milli takım seçmelerini tamamladıklarını söyledi.

Köyceğiz'de üç haftalık kamp yapacaklarına işaret eden Yıldırım, "Kamp ve testlerimiz devam edecek. Bu doğrultuda Olimpiyatlar öncesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemize madalya kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle ilk etapta 13 sporcuyla kampa başladıklarına değinen Yıldırım, salgının seyrine göre sayının artabileceğini, nihai kadrolarının ise martta yapacakları test yarışlarında belli olacağını kaydetti.