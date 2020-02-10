Kanoculardan 8 madalya - Son Dakika
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Kanoculardan 8 madalya

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano sporcuları, Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları'nda 8 madalya kazandı.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano sporcuları, Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları'nda 8 madalya kazandı.


Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen "Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları" Adana - Seyhan Baraj Gölü'nde yapıldı. Toplam 15 takımdan 94 sporcunun yer aldığı yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor 12 sporcuyla mücadele etti. Türkiye'nin en iyi kano sporcularının yer aldığı uzun mesafe yarışlarında Büyükşehirli sporculardan Kardelen Yaranç C1 Yıldız Bayanlar, Tuğçe Taylak C1 Büyük Bayanlar, Reyyan Yüksel C1 Genç Bayanlar, Bedirhan Çıktay C1 Yıldız Erkekler ve Simge Kaya K1 Yıldız Bayanlar kategorilerinde altın madalya kazandı. Aynı yarışlarda Zehra Gümüş K1 Minik Kızlar ve Emircan Ayaklı K1 Yıldız Erkeklerde ikinci olurken, Melih Uslu ise C2 Genç Erkeklerde bronz madalyanın sahibi oldu.


3 sporcu milli takımda


Büyükşehirli sporcuların 5 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük ile toplam 8 madalya kazandığı yarışların ardından Bedirhan Çıktay C Milli Takım'a davet edilirken, Simge Kaya ve Emircan Ayaklı ise K Milli Takım'a seçilen isimler oldu. Yarışmayı kategorilerinde birinci tamamlayan diğer sporcular Kardelen Yaranç ve Tuğçe Taylak ise Kano Federasyonu tarafından C Milli Takım Gelişim Kampı'na davet edildi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
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