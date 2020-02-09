Kanoda olimpiyat hedefi - Son Dakika
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Kanoda olimpiyat hedefi

6 saat önce

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Kano Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için düzenlenecek kota yarışlarına hazırlandığını belirterek, "Bu anlamda da mayısta iki kota yarışımız var. Biri Çekya'da diğeri Almanya'da olacak.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Kano Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için düzenlenecek kota yarışlarına hazırlandığını belirterek, "Bu anlamda da mayısta iki kota yarışımız var. Biri Çekya'da diğeri Almanya'da olacak. Amacımız burada en yüksek kotayı alabilmek." dedi.

Kabakçı, dün organize edilen Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları için geldiği kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 11 ildeki 18 kulüpten 110 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yarışlarla belirlenecek milli sporcuların Adana'da kampa alınacağını ve Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Gloria Cup 2020 organizasyonuna hazırlanacağını anlatan Kabakçı, "Bir ay daha Adana'da kampta kalacağız. Burası iklim olarak da tesis olarak güzel imkanlara sahip." diye konuştu.

Olimpiyat kotası beklentileri

Kano Milli Takımı'nın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alper Cavit Kabakçı, şöyle devam etti:

"Önümüzde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları var. Bu anlamda da mayısta iki kota yarışımız var. Biri Çekya'da diğeri Almanya'da olacak. Amacımız burada en yüksek kotayı alabilmek. Kadınlar sporcularımız Hilal Avcı ve Lasma Liepa'dan kota beklentimiz var. Erkeklerde de Mustafa Özmen ve Serkan Kakkaç'tan da beklentilerimiz var. Onlar da şu anda Antalya'da kamplarını devam ettiriyor. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alırız ve orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz."

Kabakçı, kanoda bugüne kadar olimpiyat oyunlarında madalya alınamadığını, sadece 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na tek sporcuyla katılabildiklerini anımsatarak, "Şu ana kadar tek sporcu dışında olimpiyat oyunlarına katılan sporcumuz yok. Hedefimiz, 2020 Olimpiyatları'na iki kota almak, 2024 için de madalya beklentisi olan sporcuları yetiştirmek. Buna büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanoda lisanslı sporcu sayısı artıyor

Kanoya ilginin her geçen gün arttığını aktaran federasyon başkanı Kabakçı, şunları kaydetti:

"Geçen sene faal olan yaklaşık 900 sporcumuz vardı. Sadece durgunsu değil, 4 farklı disiplinde. Geçen sene antrenör ataması yapıldı, bu sene de yine Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda Resmi Gazete'de Antrenör Eğitim ve Milli Sporcu Ataması Talimatı yayımlandı. Bu anlamda da özellikle yeni dönemde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine BESYO mezunlarından ve milli sporculardan atama yapılacak. Bu atamalarla kano ciddi bir şekilde ivme yakalayacak. Geçen sene de farklı illerde 8 antrenörümüz atandı. Bu antrenörler illerimizdeki lisanslı sporcu sayısını arttırıyor."

Kanoda olimpiyat hedefi

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:20 Kaynak: AA
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