Son Dakika Haberleri: "Kanola üretimi her geçen yıl artmaktadır"
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"Kanola üretimi her geçen yıl artmaktadır"

1 saat önce

Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı İmdat Güngör, kanola üretiminin her geçen yıl arttığını belirtti.

Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı İmdat Güngör, kanola üretiminin her geçen yıl arttığını belirtti.
Güngör, Önder Çiftçi Derneği'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yağlı tohumlarında tahıllar gibi stratejik öneme sahip olduğunu ve yağlı tohumlar konusunda bazı önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Kanola fiyatlarının üreticileri mutsuz ettiğini ifade eden Güngör, kanolanın dünya yağlı tohumlar arasında, soyadan sonra ikinci sırada olduğunu dile getirdi.
Dünya'da yağlı tohumlarda soya 255 milyon ton ile birinciyken, 64 milyon ton ile kanola ikinci sırada yer aldığını aktaran Güngör, şunları kaydetti:
"Kanola üretimi her geçen yıl artmaktadır. Kanola ya margarin sanayine yada biyodizel sanayisine gitmektedir. Şu anda kanola fiyatları dünya fiyatlarının altında kalmaktadır. Ülkemiz açığı olan üründe ihracatçı konumuna gelmiştir.
Önder Çiftçi Projesi ve kurumlarımıza bağlı çalışan tüm üreticilerimizin tek amacı ülkemizin petrolden sonra en çok para ödediği ithalat kalemi olan yağlı tohumların üretimini artırarak yağlı tohumlarda dışa bağımlılığı azaltmaktır."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:02 Kaynak: AA
Önder Çiftçi, Güncel
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