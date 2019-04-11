Kanolalar Tarlaları Renklendirdi

Silivri'deki tarlalara ekilen kanolalar, sarı çiçekleriyle bahara farklı bir güzellik kazandırdı.

Silivri'deki tarlalara ekilen kanolalar, sarı çiçekleriyle bahara farklı bir güzellik kazandırdı.



Kanola çiçekleri, Çanta, Değirmenköy, Semizkumlar mahallerinde bir çok noktada manzarayı sarıya boyadı.



Çiftçiler tarafından İlçe genelinde son zamanlarda ayçiçeğine alternatif olarak ekilen kanola, biyodizel ve bitkisel yağ olarak da kullanılabiliyor.



Silivrili vatandaşlar, sarının en güzel tonuyla tabiatı süsleyen kanola çiçekleri arasında fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyorlar.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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