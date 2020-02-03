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Kansas City Chiefs 50 yıl sonra Super Bowl'da şampiyon oldu
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Finalde, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.
Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen mücadelede, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:38
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