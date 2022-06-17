Kansas'ta aşırı sıcaklardan en az 2 bin sığır telef oldu - Son Dakika
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Kansas'ta aşırı sıcaklardan en az 2 bin sığır telef oldu

17.06.2022 16:19

- Kansas'ta aşırı sıcaklardan en az 2 bin sığır telef oldu ABD'nin Kansas eyaletinde etkili olan sıcak hava nedeniyle en az 2 bin sığırın telef olduğu belirtildi.

- Kansas'ta aşırı sıcaklardan en az 2 bin sığır telef oldu

KANSAS - ABD'nin Kansas eyaletinde etkili olan sıcak hava nedeniyle en az 2 bin sığırın telef olduğu belirtildi.

ABD'nin Kansas eyaletinde aşırı sıcak hava dalgası etkili oluyor. Kansas Sağlık ve Çevre Departmanı Sözcüsü Matthew Lara yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklık ve nem nedeniyle en az 2 bin büyükbaş hayvanın telef olduğunu bildirdi. Lara, büyükbaş hayvan tesisi sahiplerinin, telef olan hayvanların imhası için departmanla temasa geçtiğini ifade ederek, "Telef olan hayvan sayısı, imha için yardım isteyen ve ajansla temasa geçen tesisleri temsil ediyor" dedi. Kansas Hayvancılık Birliği Sözcüsü Scarlett Hagins ise, "Kansas'ın batısında hafta sonu sıcaklıklar ve nemin artması nedeniyle sığırlar ısı stresi yaşamaya başladı. Hayvanlar ani değişime alışamadı" ifadelerini kullandı. World Weather Inc. Başkanı Drew Lerner da Pazartesi günü Kansas'ın kuzeybatısında sıcaklıkların 42 santigrat dereceye ulaştığını belirterek, "Bu hafta sonu, Kansas'ın batısı 40 dereceye yakın olacak, ancak daha zayıf rüzgar ve daha düşük nem seviyesi sığır ölümlerini en aza indirmeye yardımcı olacak" diye konuştu.

Çiftliklerde yetiştirilen ve sıcaktan telef olduğu belirtilen yüzlerce sığırın görüntüleri de sosyal medyada hızla yayıldı.

Kansas, Texas ve Nebraska'dan sonra sığır eti üretiminde ülkenin en büyük üçüncü eyaleti olarak biliniyor.

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Kaynak: İHA

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