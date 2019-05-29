Kansas'ta düşen yıldırımı görüntüledi
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ABD'de Missouri ve Kansas eyaletlerinde kalan Kansas şehrinde etkisini gösteren kasırgayı kaydeden bir sürücü, düşen bir yıldırımı da görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:45 Kaynak: DHA
ABD'de Missouri ve Kansas eyaletlerinde kalan Kansas şehrinde etkisini gösteren kasırgayı kaydeden bir sürücü, düşen bir yıldırımı da görüntüledi. ABD yerel medyası, yıldırımın yeryüzüne düştüğü an ve ışığının gökyüzündeki dağılımına dair görüntünün şu ana kadar kaydedilmiş en ilginç yıldırım görüntüsü olduğunu yazdı.
Görüntülerde yıldırımın düşmesinden hemen önce zifiri bir karanlık oluşuyor ardından yıldırım düşüyor.
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