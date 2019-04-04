Kanser Araştırma Derneği'nden KAYSO'ya Ziyaret

Çok değerli bir ekibi KAYSO'da misafir etmekten memnuniyet duyduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, kanserin dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, kanserle etkin mücadele konusunda halkın farkındalığının arttırılmasına yönelik düzenlenen etkinliklerin son derece önemli olduğunu söyledi.

Bu bağlamda kanser haftası etkinlikleri kapsamında yapılan faaliyetleri desteklediklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, bu konuda KAYSO olarak kendilerine düşen bir konu olursa ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, ziyaretlerinden dolayı misafirlere teşekkür etti.

Dernek çalışmaları ve kanser haftası etkinlikleri kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, günümüzde insan ölüm sebepleri arasında kanserin sıklıkla görülür hale geldiğini ancak erken tespit ve yeterli tedavi ile bu hastalığın şifa şansının yüksek olduğunu belirterek, etkinlikler kapsamında insanları bu yönde bilinçlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Ayrıca Prof. Dr. Özdemir, misafirperverliklerinden ve desteklerinden dolayı KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'ye teşekkür etti.