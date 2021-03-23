Kanser birimi çalışanlarından Karaman Valisi Işık'a ziyaret - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, mart ayı kolon kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve kanser birimi çalışanlarını makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Kurşun, toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen mart ayı kolon kanseri farkındalık etkinlikleri kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, kanser birimi çalışanlarına da teşekkür etti.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin, Başkan Yrd. Dr. İnanç İkbal Çolakoğlu, Şube Müdürü Dr. Ahmet Özçelik ve Kanser Birimi çalışanlarının da katıldığı ziyaretin sonunda Kurşun, Vali Işık'a üzerinde KETEM yazısı ve kolon kanseri farkındalığını belirten kurdele renginin bulunduğu bir kupa hediye etti.