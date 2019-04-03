Son Dakika Haberleri: Kanser Haftası

Kanser Haftası

1 saat önce

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1- 7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Valilik önünden buluşan sağlık çalışanları ve vatandaşlar, kansere dikkat çekmek için Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, yıl boyunca kanserden korunma ve erken teşhisin önemine ilişkin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Farkındalığı arttırmak amacıyla böyle bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini aktaran Yavuzyılmaz, "Tüm kanserlerin üçte biri önlenebilir, üçte biri erken teşhis edilebilir. Kötü beslenme, hareketsiz yaşam, sigara başta olmak üzere tütün kullanımı, alkol kullanımı gibi kanser oluşumunda etkisi olan çevresel etkenlerin kontrol altına alınması ile kanser görülme sıklığı azalacaktır." dedi.

Programın ardından Atatürk Kent Meydanı'nda dilek balonları uçuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:03 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, 7 Nisan, Aydın, Sağlık
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