Kanser Haftası
1 saat önce
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.
Osmaniye
'nin Hasanbeyli
ilçesinde, 1- 7 Nisan
Kanser Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.
Kansere dikkat çekmek isteyen ilçedeki sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
önünde bir araya geldi.
Hasanbeyli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ender Erikan'ın da yer aldığı grup, Devlet Bahçeli
Caddesi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından vatandaşlara kanser ve tedavileri hakkında çeşitli bilgiler sunan broşürler dağıtıldı.
Hastalıkta erken teşhisin önemi ve tarama yöntemleri de anlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:17 Kaynak: AA
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