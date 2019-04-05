Son Dakika Haberleri: Kanser Haftası

Kanser Haftası

1 saat önce

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, 1- 7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kansere dikkat çekmek isteyen ilçedeki sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Hasanbeyli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ender Erikan'ın da yer aldığı grup, Devlet Bahçeli Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından vatandaşlara kanser ve tedavileri hakkında çeşitli bilgiler sunan broşürler dağıtıldı.

Hastalıkta erken teşhisin önemi ve tarama yöntemleri de anlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:17 Kaynak: AA

Sağlık
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