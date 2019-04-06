Son Dakika Haberleri: Kanser Haftası Etkinlikleri

Kanser Haftası Etkinlikleri

36 dakika önce

Amasya'da "Kanser Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve bisiklet turu düzenlendi.

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Amasya'da "Kanser Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve bisiklet turu düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde vatandaşların da katılımıyla Gençlik Merkezi önünden başlayan yürüyüş ve bisiklet turu, Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu.

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, erken teşhisin önemine değinerek, "Kanserde erken taramaya davet ediyorum. Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezine, Aile Sağlığı Merkezlerine vatandaşlarımızı davet ediyorum. Yaptığımız yürüyüşe katıldığından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı mutlu bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan statların tanıtımının ardından sona erdi.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
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