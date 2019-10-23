Son Dakika Haberleri: Kanser hastaları ebru çalışması yapacak
Son Dakika Güncel Kanser hastaları ebru çalışması yapacak

Kanser hastaları ebru çalışması yapacak

1 saat önce

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi, kanser tedavisi gören hastalara psikolojik destek vermek amacıyla ebru çalışması yapacak.

Kanser hastaları ebru çalışması yapacak, System.String[]

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi, kanser tedavisi gören hastalara psikolojik destek vermek amacıyla ebru çalışması yapacak.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, yaptığı yazılı açıklamada, kanser hastalarında sosyal ve psikolojik desteğin tedavi kadar önem taşıdığını kaydetti.

Kanser hastalarına destek amacıyla Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Kemoterapi Ünitesinde 25 Ekim'de "Kanser hastaları ile suya resim çiziyoruz" sloganıyla etkinlik düzenleyeceklerini belirten Çil, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin kanser tanısı konmuş ya da kanser tedavisi gören hastaların, stres, korku ve kaygılarını azalttığını, onları duygusal olarak güçlendirdiğini aktardı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da terör örgütü yandaşları Türk kahvesine saldırdı! Polis biber gazıyla müdahale etti
Bakanlık harekete geçti! Öğrenci karneleri değişiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı Son dakika: Türk askerleri, Resulayn'da terör örgütü YPG'nin karargahına Türk bayrağını astı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 15:47:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanser hastaları ebru çalışması yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]