Kanser hastaları ebru çalışması yapacak

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi, kanser tedavisi gören hastalara psikolojik destek vermek amacıyla ebru çalışması yapacak.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, yaptığı yazılı açıklamada, kanser hastalarında sosyal ve psikolojik desteğin tedavi kadar önem taşıdığını kaydetti.

Kanser hastalarına destek amacıyla Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Kemoterapi Ünitesinde 25 Ekim'de "Kanser hastaları ile suya resim çiziyoruz" sloganıyla etkinlik düzenleyeceklerini belirten Çil, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin kanser tanısı konmuş ya da kanser tedavisi gören hastaların, stres, korku ve kaygılarını azalttığını, onları duygusal olarak güçlendirdiğini aktardı.