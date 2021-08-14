Üye Girişi
Kanser hastaları Erzurum Şehir Hastanesinde "HİPEK" yöntemiyle hayata tutunuyor - Son Dakika

Kanser hastaları Erzurum Şehir Hastanesinde "HİPEK" yöntemiyle hayata tutunuyor

14.08.2021 12:15
Kanser hastaları Erzurum Şehir Hastanesinde

Erzurum Şehir Hastanesine başvuran kanser hastaları, onkoloji cerrahi kliniğinde yapılan ameliyat ve ücretsiz uygulanan Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) yöntemiyle hayata tutunuyor.

Erzurum Şehir Hastanesine başvuran kanser hastaları, onkoloji cerrahi kliniğinde yapılan ameliyat ve ücretsiz uygulanan Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) yöntemiyle hayata tutunuyor.

Erzurum'da üst düzey teknolojiyle donatılan Şehir Hastanesinde, bugüne kadar ileri yaş ve ek rahatsızlıkları bulunanların yanı sıra uygun ileri evre çoklu organ tutulumlu mide, bağırsak ve yumurtalık kanseri olan 100 hasta, onkoloji cerrahi kliniğinde yapılan başarılı ameliyat ve ücretsiz uygulanan HİPEK denilen sıcak kemoterapiyle sağlığına kavuştu.

Hastanenin Cerrahi Onkoloji Klinik Şefi Dr. Hamdi Sakarya, AA muhabirine, genel cerrahi alanına giren her türlü kanser ameliyatlarını yaptıklarını söyledi.

Kliniklerinde sadece erken evre kanser hastalarının yanı sıra duygun evre 4 denilen ileri evredeki kanserlileri de tedavi ettiklerini belirten Sakarya, "Hastada ileri yaş ve ek hastalığın olması, kanserin karın içindeki çoklu organları tutmuş olması kanser cerrahisini yapmamıza engel değil. Bu tarz kanser hastaları ümitsizliğe kapılmasın." dedi.

"100 üzerinde hastayı sağlığına kavuşturduk"

Sakarya, bu tarz durumdaki hastaların mutlaka cerrahi onkoloğa muayene olup görüş almasını önerdi.

Ameliyatta kanserli organ çevresindeki lenf bezi, tümörün yayılım gösterme ihtimali bulunan çevre dokular ile komşu organlar ya da organ bölümlerinin çıkarılması olarak tanımlanan "çoklu organ rezeksiyonu" işleminin hastalarda yaşamsal olarak herhangi bir eksikliğe sebep olmadığına dikkati çeken Hamdi Sakarya, şunları kaydetti:

"İleri evre kanser hastalarına yaptığımız ameliyat ve tedaviler sonrası hastalarımız günlük aktivitelerini normal sağlıklı ameliyat olmamış insanlar gibi yerine getirebiliyor. Kliniğimizde çoklu organ rezeksiyonlarını, her türlü kanser cerrahisini, karın içinde gözle görülebilen tüm tümör odaklarının temizlenme işlemini ve sıcak kemoterapiyi başarıyla uygulamaktayız. HİPEK yöntemiyle kemoterapili ya da sıcak kemoterapisiz, gözle görülebilen tüm kanser odaklarının temizlendiği, çoklu organ rezeksiyonların yapıldığı 100 üzerinde hastayı sağlığına kavuşturup yaşama tutundurduk."

"Komşu ülkelerden de hastalar Erzurum'a geliyor"

Hamdi Sakarya, bölge illerin yanı sıra Azerbaycan, Nahçıvan, İran ve Irak gibi yurt dışından da kanser hastalarını kabul edip tedavi ettiklerini aktardı.

Çoklu organ rezeksiyonu olan ileri evre kanser hastalarından bazılarının ameliyata çekimser davrandığını anlatan Dr. Sakarya, şöyle devam etti:

"Bizim çoklu organ rezeksiyonu yaptığımız, karın içinde gözle görülebilen tüm tümör odaklarını temizlediğimiz hastalarımız, sağlıklı şekilde yaşamlarına devam etmekte. Hastanemizde ülkemizdeki birçok sağlık kuruluşu ve hastaneden farklı olarak karın içerisindeki yayılmış kanser türlerine uygulanan sıcak kemoterapiyi, herhangi bir cihaz ücreti almadan sunuyoruz. Özellikle yumurtalık, kalın bağırsak ve mide kanserlerine uyguladığımız sıcak kemoterapide oldukça başarılıyız."

Erzurum'da Sakarya tarafından 3 yıl önce ameliyat edilen ve kontrole gelen ileri evre mide kanseri bir çocuk annesi Karslı Zennur Belek (66) da Kars'ta midesindeki sancı şikayetiyle bir süre tedavi gördüğünü belirtti.

"Ameliyatla kanserden kurtuldum"

Kanser olduğunu Erzurum'da öğrendiğini söyleyen Belek, "Çok şiddetli sancım oluyordu, lavaboya bile gidemez durumdaydım. Kızımın tavsiyesiyle Erzurum'da Dr. Sakarya'ya geldim, ameliyatla kanserden kurtuldum. Hayatımı kızıma ve doktoruma borçluyum. Ameliyat başarılı geçti. Şimdi her işi kendim yapabiliyorum. Hastane her anlamda çok mükemmel, doktor ve personel başımızın tacı." dedi.

Dr. Sakarya ise hasta Belek'in kendisine başvurduğunda, kanserin karın içindeki zara ve boşluklara yaygın olarak sıçradığını tespit ettiklerini aktardı.

Belek'e ameliyatla ilgili tüm zorlu süreç hakkında bilgi verip risklerini ve hayatta kalması için ameliyatın şart olduğunu ifade ettiğini dile getiren Sakarya, "Yaklaşık 12 saat süren ameliyatta kanserin yayıldığı kalın bağırsağın tamamını, dalağını, safra kesesini, rahmini, yumurtalıklarını ve gözle görülen kanser odaklarını temizlemeyi başardık. Ardından HİPEK dediğimiz sıcak kemoterapi işlemi yaptık. Sonrasında kemoterapi programına aldık. Hastamız yaklaşık 3 yıldır gayet sağlıklı şekilde hayatını sürdürüyor." dedi.

Sakarya, çok sayıdaki bu tarz hastayı ameliyat edip sağlıklı taburcu ettiklerini sözlerine ekledi.

Kemoterapi, Sakarya, Erzurum, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kanser hastaları Erzurum Şehir Hastanesinde 'HİPEK' yöntemiyle hayata tutunuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim 12:28 Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu 12:19 En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu 11:45 Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu
Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü 11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi 10:51 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş 10:06 Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş
Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 09:02 Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 00:23 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi

Son Dakika Haberleri
12:36 Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı!
12:28 Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim
12:23 F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi
12:18 En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu
12:17 Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar
11:44 Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu
11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü
11:08 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi
10:50 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı!         
12:37
F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi         
12:24
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi         
11:09
Sel felaketinde korkutan rakam! Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama         
10:35
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar         
22:31
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı         
18:56
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 12:48:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanser hastaları Erzurum Şehir Hastanesinde "HİPEK" yöntemiyle hayata tutunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement