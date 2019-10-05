Son Dakika Haberleri: Kanser hastaları için köpek balığı getirtti
Son Dakika Genel Kanser hastaları için köpek balığı getirtti

Kanser hastaları için köpek balığı getirtti

2 gün önce

Kanser hastaları için köpek balığı getirttiBURSA - Kanser hastalarının talebi üzerine Marmara Denizi'nde yakalanan 2 metrelik köpek balığı İznik'te bir balık tezgahında görücüye çıktı.

Kanser hastaları için köpek balığı getirtti

BURSA - Kanser hastalarının talebi üzerine Marmara Denizi'nde yakalanan 2 metrelik köpek balığı İznik'te bir balık tezgahında görücüye çıktı.

İlçede ilk kez bir balıkçı tezgahında sergilenen köpek balığı özellikle çocukların ilgi odağı oldu. İznik balık pazarının en eski esnaflarından balıkçı Ali Eken, "İlk defa bir köpek balığını tezgahımıza koyduk. Marmara denizinde yakalandı. Satın alarak satışa sunduk. Bazı vatandaşlarımız hayatlarında ilk kez köpek balığını yakından görme fırsatı buldu. Kanser hastalarının bu balığa talebi çok" dedi.

Köpek balığını gerçek hayatta görmeye pek alışık olmayan çocuklar, ayaklarına gelen bu fırsatı kaçırmayarak, denizlerin yırtıcı hayvanını yakından inceledi.

Genç balıkçı Hakan Eken, "Köpek balığını kanser hastalarının talebi üzerine getirdik. Yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında. Maramara Denizi'nde yakalandı. Kesime alıp talepte bulunanlara satacağız" dedi.

Kanser hastaları için köpek balığı getirtti

Marmara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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