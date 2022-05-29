ESKİŞEHİR - Kanser hastaları için peruk yardımı yapan kuaförler sokak defilesi yaptı - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Kanser hastaları için peruk yardımı yapan kuaförler sokak defilesi yaptı

29.05.2022 19:03

Eskişehir'de kanser hastalarına peruk hediye eden kuaförler, saç bağışına dikkat çekmek için defile düzenledi.

Eskişehir'de kanser hastalarına peruk hediye eden kuaförler, saç bağışına dikkat çekmek için defile düzenledi.

CMC-CAT Türkiye Kuaförler Federasyonu tarafından İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda düzenlenen defilede kuaförlerin saçlarına şekil verdiği gelinlik ve damatlık giyen mankenler, kırmızı halıda yürüdü.

Vatandaşların ilgi gösterdiği defilede konuşan Federasyon Başkanı Mustafa Ceylan, 2013'den bu yana kanser tedavisi gören yaklaşık 2 bin 800 kadına ücretsiz peruk sağladıklarını, bu kampanyalarını tanıtmak ve farkındalık sağlamak için sokak defilesi düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Bu etkinlikler sayesinde birçok kadının kanserle mücadele veren hemcinslerine saçlarını bağışlayarak destek olduğunu aktaran Ceylan, şunları söyledi:

"Devlet hastanelerinden ya da özel hastanelerden kim gelirse gelsin herhangi bir ücret almadan perukları hastalarımıza teslim ediyoruz. Burada bir farkındalık yapalım dedik. Hasta olup peruk isteyenler bize ulaşsın diye sokak defilesi organize ettik. Bu sayede hastalara ulaşmak istedik. İsteriz ki kimse hasta olmasın, olurlarsa da bizi bulsunlar."

ESKİŞEHİR - Kanser hastaları için peruk yardımı yapan kuaförler sokak defilesi yaptı
ESKİŞEHİR - Kanser hastaları için peruk yardımı yapan kuaförler sokak defilesi yaptı
ESKİŞEHİR - Kanser hastaları için peruk yardımı yapan kuaförler sokak defilesi yaptı
ESKİŞEHİR - Kanser hastaları için peruk yardımı yapan kuaförler sokak defilesi yaptı
ESKİŞEHİR - Kanser hastaları için peruk yardımı yapan kuaförler sokak defilesi yaptı
ESKİŞEHİR - Kanser hastaları için peruk yardımı yapan kuaförler sokak defilesi yaptı
ESKİŞEHİR - Kanser hastaları için peruk yardımı yapan kuaförler sokak defilesi yaptı
ESKİŞEHİR - Kanser hastaları için peruk yardımı yapan kuaförler sokak defilesi yaptı
ESKİŞEHİR - Kanser hastaları için peruk yardımı yapan kuaförler sokak defilesi yaptı

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KANSER HASTALARINA PERUK SAĞLAYAN KUAFÖRLERDEN FARKINDALIK İÇİN SOKAK DEFİLESİ KANSER HASTALARINA PERUK SAĞLAYAN KUAFÖRLERDEN FARKINDALIK İÇİN SOKAK DEFİLESİ ESKİŞEHİR - Felçli köpek 'Badi' için eski bebek arabasından yürüteç yaptı ESKİŞEHİR - Felçli köpek 'Badi' için eski bebek arabasından yürüteç yaptı
Kaynak: AA

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