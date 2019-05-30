Son Dakika Haberleri: Kanser hastaları iftarda buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Kanser hastaları iftarda buluştu

1 saat önce

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları, Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) tarafından düzenlenen iftarda buluştu.

Kanser hastaları iftarda buluştu, System.String[]
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları, Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) tarafından düzenlenen iftarda buluştu.
İftar programında konuşan LÖSEMA Başkanı ve Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, ABD'de bu hafta kanseri yenen hastalar için "Yaşama Tutunanlar Günü"nün kutlandığını, iftar programını da dernek olarak bu çerçevede düzenlediklerini ifade etti.
Tedavi görüp kanseri yenen hastalar ile yeni tanı almış ve tedavisine başlanmış hastaları iftarda bir araya getirdiklerini aktaran Altuntaş, "Kanser hastaları için moral ve motivasyon çok büyük önem taşıyor. Biz de geçmişte bu hastalığı yenen hastalarımız ile yeni hastalarımızı bir araya getirerek moral vermek istedik." dedi.
Kanserin sadece ilaçlı tedavi yönü bulunmadığını; aynı zamanda psikolojik, manevi ve sosyal yönden de ele alınması gereken bir hastalık olduğunu dile getiren Altuntaş, "Bu bağlamda aile ve çevre de çok büyük önem taşıyor. Biz de dernek olarak kanseri tüm boyutlarıyla ele alarak hastalarımıza yararlı olabilmek için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.
Altuntaş, bu tür etkinliklerin kanser hastaları için moral kaynağı olduğunu vurgulayarak "Hastalarımız kendileri gibi tedavi görüp iyileşen eski hastalarımızı görünce büyük moral bulduklarını söylüyorlar. Biz de bu etkinlikle bunu amaçladık." ifadelerini kullandı.
Programda daha sonra, uzun yıllar önce kanser tanısı almış ve bu hastalığı yenmiş hastalar deneyimlerini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:40 Kaynak: AA
Altuntaş, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün kara havacılık davasında karar çıktı 31 Mart seçimlerini bilen şirketin başkanından çok konuşulacak İstanbul tahmini Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 00:45:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanser hastaları iftarda buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]