Son Dakika Haberleri: Kanser hastaları ve yakınları için " Umut Korusu" oluşturuldu
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Kanser hastaları ve yakınları için " Umut Korusu" oluşturuldu

11 dakika önce

İmmüno-onkolojik tedavilerin ülkemize kazandırılmasında öncü bir rol üstlenen Bristol-Myers Squibb Türkiye (BMS), çalışanlarının kanser hastalarının yanında olduğunu hissetmeleri adına her yıl eylül ayının üçüncü haftasında düzenlendiği 'Hasta Haftası' aktivitelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kanser hastaları ve yakınları için

23-27 Eylül tarihleri arasında 5.sinin gerçekleştiği 'Bristol-Myers Squibb Hasta Haftası' kapsamında Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Türkiye Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) ve hasta derneklerinin iş birliği ile "Bristol-Myers Squibb Umut Korusu"nu oluşturmak için ilk fidanları toprakla buluşturdu.

23-27 Eylül tarihleri arasında bu yıl 5.si düzenlenen "Bristol-Myers Squibb Hasta Haftası" kapsamında BMS Türkiye, ÇEKÜL Vakfı iş birliğiyle, Silivri Çayırdere mevkii ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları'nda hastalar adına fidan dikim etkinliği düzenledi. BMS Türkiye çalışanlarının yanı sıra Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) ve hasta derneklerinin bir araya geldiği etkinlikte dikilen fidanlarla "Bristol-Myers Squibb Umut Korusu" nu oluşturmak için ilk adım atıldı.

Zorlu süreçlerden geçen kanser hastalarının mücadelesine destek olmak, her zaman ilk önceliğin hastalar olduğunu daha iyi anlatmak adına gerçekleştirilen "Bristol-Myers Squibb Hasta Haftası"nda, BMS Türkiye çalışanları hafta boyunca hekimler öncülüğünde Tekirdağ, İzmir ve Diyarbakır onkoloji klinik ziyaretlerinde bulunacak.

BMS Türkiye Genel Müdürü Ece Kaşıkçı; "Bu yıl Bristol-Myers Squibb Hasta Haftası etkinliğimizin beşincisini gerçekleştirdik. BMS Türkiye ailesi olarak hastalara ve hasta yakınlarına olan sorumluluğumuzun farkındayız ve her zaman bu bilinçle adımlarımızı atmaya özen gösteriyoruz. Hastalar için çıktığımız bu zorlu yolda amacımız; sevgiyle gülümseyen yüzler ve geleceğe umutla bakan gözler görmek. ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları'nda kanser hastaları adına diktiğimiz fidanlarla "Bristol-Myers Squibb Umut Korusunu" nu oluşturmak için ilk adımımızı attık" dedi.

Bristol Myers Squibb, Türkiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:28 Kaynak: Bültenler
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