Kanser hastaları yararına yürütülen "Sanatla Terapi" projesinin ürünleri sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kanser hastaları yararına yürütülen "Sanatla Terapi" projesinin ürünleri sergilendi

10.03.2022 13:39
Kanser hastaları yararına yürütülen "Sanatla Terapi" projesinin ürünleri sergilendi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Mutlu Yüzler Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yürüttüğü "Sanatla Terapi" projesi kapsamında hazırlanan serginin açılışına katıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Mutlu Yüzler Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yürüttüğü "Sanatla Terapi" projesi kapsamında hazırlanan serginin açılışına katıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Sanatla Terapi" projesi kapsamında "Yemek, Keçe, Kat'ı ve Ebru" kurslarında el emeğiyle hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Vali Işık, sergide yer alan ürünleri inceleyerek eserler hakkında dernek başkanı Kezban Gültekin ve kursiyerlerden bilgiler aldı.

İhtiyaç sahibi kanser hastaları yararına yürütülen projede sergilenen ürünlerde emeği geçenlere teşekkür eden Işık, burada bulunan çocuklarla da bir süre sohbet ederek boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.

Kursiyerler ve katılımcılarla çektirilen toplu fotoğrafın ardından program sona erdi.

Dernek binasında gerçekleştirilen serginin açılışına, Işık'ın yanı sıra İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Metin Yiğit, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, dernek yöneticileri ve davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
Vali Işık'a ziyaretler Vali Işık'a ziyaretler Karaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı Karaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Mehmet Alpaslan Işık, İçişleri Bakanlığı, Karaman, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanser hastaları yararına yürütülen 'Sanatla Terapi' projesinin ürünleri sergilendi - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Müzakereler önemli ama Ukrayna kendi halkını 'sivil kalkan' olarak kullanıyor
13:02 Antalya'daki tarihi zirveden çıkan Ukrayna Dışişleri Bakanı konuşu: Ateşkeste ilerleme sağlanamadı, bu savaşı durduramayız çünkü savunmadayız
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:46:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kanser hastaları yararına yürütülen "Sanatla Terapi" projesinin ürünleri sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement