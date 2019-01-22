Kanser Hastalarına Akıllı İmplant Tedavisi

Sağlık alanındaki yenilikler hastaların çok daha konforlu bir tedavi süreci geçirmesini sağlıyor.

Teknoloji gelişiyor, her geçen gün bir yenilik ortaya çıkıyor. Bu teknolojiler doktorların işini kolaylaştırırken, hastaların da daha konforlu tedavi ve iyileşme süreci geçirmelerini sağlıyor. Diş sağlığı alanında da implantlarla ilgili kullanılan yeni bir teknoloji var: Smart hidrofilik implantlar. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, özellikle kanser hastalarına başarıyla uygulanan bu akıllı implantın özellikleri hakkında bilgiler verdi…

AKILLI YÜZEY TEKNOLOJİSİ

Smart hidrofilik implant; patentli, yeni bir teknoloji. Smart hidrofilik implantlar; yüzey özellikleri ve yüzeyine uygulanan solüsyonlar sebebiyle diyabet (şeker) hastaları, sigara içenler ve kemoterapi görmüş hastalarda uygulanan, yüzde 100 başarı oranına sahip implantlardır. Ayrıca bu tip hastaların, bu implantı uzun süreli kullanımlarında yüzde 98.4'ün üstünde başarı oranı vardır.

KEMOTERAPİ SONRASI YÜKSEK BAŞARI ORANI

"Smart hidrofilik implantlar herkese başarıyla uygulanabilir" diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir: "Ancak normal implantlarda başarı oranının daha düşük olduğu sigara içenlerde, diyabet hastalarında ve kemoterapi görmüş hastalarda çok daha yüksek başarı elde edilebilecek smart hidrofilik implantlar uygulamak, hastalar için daha avantajlı olacaktır. Özellikle kemoterapi hastalarında tedaviden altı ay sonra rahatlıkla uygulanabilir" diyor.

İYİLEŞME SÜRESİ ÇOK KISALIYOR

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Smart hidrofilik implantlar, normal implantlara göre çok daha kısa bir iyileşme süresine sahiptir. Normal implantlar 3-6 ay arası bir sürede iyileşirken, smart hidrofilik implantlar 4-8 hafta arası bir sürede tam olarak iyileşebilir ve hastalar daha kısa sürede sabit dişlerine kavuşabilirler" dedi.