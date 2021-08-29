Kanser hastalarına kanser tecrübeli rehber - Son Dakika

Geçen yıl meme kanseri tanısı koyulan 39 yaşındaki Neslihan Ergin, başlanan tedavisini yüz güldürücü sonuçlarla tamamladı. "Damdan düşenin halini ancak damdan düşen anlar" diyen Ergin, tedavisi bitince sosyal medya hesabından süreç konusunda hastalara yol göstermek istediğini duyurdu ve telefon numarasını paylaştı. Ergin, "Kanser geçirmiş tecrübeli bir hasta olarak hastalara bu yolculukta neler yaşayacakları konusunda rehberlik etmek istiyorum" dedi.

Mali müşavir Ümit Ergin ile evli ve Defne adında 6 yaşında bir kızı olan 39 yaşındaki Neslihan Ergin, Covid-19'un ilk sinyallerini vermeye başladığı günlerde kanserle tanıştı. Sağlık ve güzellik ürünleri pazarlayan bir firmanın satış temsilcisi olan Ergin, 27 Şubat 2020 günü işten sonra halk oyunları çalışmasına katıldı. Yorucu ama güzel bir gün geçiren Ergin'in keyfi, elleriyle kontrol ettiği göğüslerinde farklılık hissedince kaçtı. Genç kadın panik yapmak yerine ailesinde çok sayıda kanser vakası olduğu gerçeğinden hareketle soluğu doktorda aldı. Meme kanseri tanısı koyulan, meme ucunda da tümör bulunan Ergin, Kent Onkoloji Merkezinde ameliyat oldu. Doç. Dr. Gürbüz Görümlü, sağ memesi alınıp yerine protez takılan Ergin'e 4 Haziran 2020'de kemoterapi başlattı. 8 kür kemoterapi gören, vücudu reddettiği için protezin çıkarılması için ikinci kez ameliyat masasına yatan Neslihan Ergin'in tedavisine akıllı ilaçla devam edildi. 30. ve son kür akıllı ilaç uygulamasından sonra hastane odasında fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarından paylaşan Ergin, "'Kansersin' dediklerindeki an ve sonrasında süregelen her şey geçer miydi, biter miydi, nasıl olacaktı derken bugüne gelebildim şükürler olsun" diyerek tedavisinin bittiğini müjdeledi. Kanser tanı ve tedavisi sürecinde yaşadıklarının önemli bir deneyim olduğunu belirten genç kadın, kanser hastalarına yardımcı ve destek olmayı istediğini belirterek, cep telefon numarasını da paylaşmaktan çekinmedi.

"Bana ulaşın"

Ergin, hastalara rehberlik yapmak istediğini belirterek, takipçilerine şu mesajla seslendi:

"Kent Onkoloji Merkezine ilk kemoterapim için geldiğimde herkesten duyduğum şuydu; 'kalıcı şifanız olsun.' O zamanlar bu söze anlam veremiyordum. Şimdi anlamını iliklerime kadar hissederek yaşıyorum. Evet kalıcı şifalaramız olsun. Bu sözün ne büyük anlamı ve ne büyük değeri var bir bilseniz. Nüksetme ihtimali olan bir şey kanser. İşte o yüzden hayatı nereden yakalarsan sen de sarıl ona ve bırakma mücadeleni. Çünkü gerçekten çok güzel hayat. Hasta olmadan fark et ve farkında ol olur mu? Ne çok şey öğretti, ne çok şey anlattı ve ne çok şey aktardı bana. Ama şunu çok iyi biliyorum ki içindeki güce inan ve vazgeçme. Çünkü sen varsan ve iyiysen her şey var. Her şey geçiyor, geçmişte kalıyor sağlık olsun da. Kanseri yaşayan biri olarak 'Nesly senden destek istiyoruz, paylaşmak istiyoruz' diyen kim varsa 0 530 560 47 60 no'lu telefonumdan bana ulaşabilir. Çünkü yaşadım ve o yolu yürüdüm. Ben biliyorum her adımını, her zorluğunu ve her detayını. Yürüyeceğin yolu adım adım biliyorum. Anlatmaya, yardıma hazırım."

"Ben bu hastalığa meydan okudum"

Tedavisini tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını, sağlığının çok iyi olduğunu belirten Ergin, "Ben bu hastalığa meydan okudum. Diğer hastaların da bu gücü hissetmesi için destek vermek istiyorum" dedi.

Ergin, kendisine ulaşan hastaların kemoterapinin etkileri, saç dökülmesi, protez meme konusunda danıştıklarını söyledi. Ergin tedavi sonrasında hemşirelerle anı fotoğrafı çektirirken, Doç. Dr. Görümlü, "Neslihan hanım enerjisiyle, pozitif yaklaşımlarıyla örnek bir hastamız. Pozitif olması tedavisini de olumlu etkiledi. Deneyimlerini diğer hastalarla paylaşması da çok önemli ve değerli" diye konuştu. - İZMİR