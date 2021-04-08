Kanser hastalarına 'koronavirüs aşısı' önerisi - Son Dakika

Kanser hastalarına 'koronavirüs aşısı' önerisi

08.04.2021 10:06
Kanser hastalarına 'koronavirüs aşısı' önerisi, System.String[]

Pandemi döneminde onkoloji hastalarına aşı yapılabilir mi? konusunu hekimler olarak detaylı bir şekilde ele aldıklarını belirten Prof. Dr. Turgut İpek, "Onkoloji Konseyinde bu konu değerlendirildi.

Pandemi döneminde onkoloji hastalarına aşı yapılabilir mi? konusunu hekimler olarak detaylı bir şekilde ele aldıklarını belirten Prof. Dr. Turgut İpek, "Onkoloji Konseyinde bu konu değerlendirildi. Hastalarımız için ekstra bir yan etki söz konusu değil. Kanser hastalarımız rahatlıkla Kovid-19 aşılarını olabilirler" dedi.

Pandemi şartları altında bir yandan salgınla mücadele edilirken bir yandan da çeşitli kısıtlamalarla da olsa pek çok hastalığın tedavisi sürüyor. Koronavirüs enfeksiyonunun daha ağır sonuçlara yol açabileceği kanser hastalarında da tedavi süreçlerinin kesintiye uğramaksızın yerine getirilmek zorunda olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut İpek, Kanser Haftası'nda pandemi dönemindeki kanser tedavileri hakkında bilgi vererek "Ameliyatlar yapılıyor. Tedavi uygulamalarında bir gecikme yok" dedi.

"ONKOLOJİ HASTALARI İÇİN YAN ETKİSİ YOK"

Pandemi döneminde onkoloji hastalarına aşı yapılabilir mi? konusunu hekimler olarak detaylı bir şekilde ele aldıklarını belirten Prof. Dr. Turgut İpek, "Onkoloji hastaları için ekstra bir yan etki söz konusu değil. Onkoloji Konseyinde bu konu değerlendirildi. Kanser hastalarımız rahatlıkla Kovid-19 aşılarını olabilirler yönünde karar çıktı. Aşının onkoloji hastaları için ekstra bir yan etki oluşturması söz konusu değildir. Dolayısıyla koruyucu etkisinden de yararlanarak aşı olmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"HASTALAR KOVİDİ BAŞARIYLA ATLATTI"

Ameliyat sürecinde cerrahi olarak da pandemi nedeniyle bir sorun yaşamadıklarını söyleyen Prof. Dr. İpek, şunları söyledi:

"Onkoloji hastalarımız içinden Kovid-19 olan vakalarımız oldu ama başarıyla atlattılar. Genel olarak onkolojik hastalarda pandemi dönemi bizi sıkıntıya sokmadı. Kanser hastalarının doğal olarak bazı endişeleri bulunduğunu, tedavi gördükleri ameliyathane, servis ya da onkolojik tedavi merkezlerinde bulaş riski olup olmayacağını sorguladık. Hastanede bu riski ortadan kaldıracak her türlü önlemi aldık. Hastaların tedavi gördüğü alanlarda daha dikkatli davranıldı ve bu alanlarda görevli personel titizlikle seçildi. PCR testleri ve kontroller daha sık yapıldı. Bu hastaların immün sisteminin daha hasarlı olacağı düşünüldüğünden bulaş riskine karşı koruma altına aldık. Tedavi sonrası takip sürelerini de onlara zarar gelmeyecek şekilde planlayarak yönettik, yönetiyoruz."

"KRONİK HASTALAR KORKUDAN TEDAVİLERİNİ AKSATIYOR"

Pandemi şartları nedeniyle diğer kronik hastalıkları olan kişilerin hastaneye gelişlerinin zorlaştığına da dikkat çeken Prof. Dr. Turgut İpek, "Ne yazık ki kronik rahatsızlığı olan hastalarımız bulaş riskini düşünerek doktor kontrollerini aksatıyorlar. Kanser hastaları, bunu yapmıyor. Kanser, sonucu ölümle bitebilecek bir hastalık olduğu için daha dikkatliler" dedi.

Diyabet, tansiyon, kardiyak ve akciğer problemi olan hastaların, 'şimdi gitmeyelim, daha sonra ortalık biraz daha durulsun' diye bir yaklaşım içinde olduklarını söyleyen Prof. Dr. Turgut İpek, "Ama bu pandemi döneminin geçmesi daha uzun süre alacak. Kronik hastaların bu kontrollerini aksatmamaları lazım. Belki kontrol sıklığını azaltabilirler ama mutlaka hekimlerinin kontrolünde olmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.


Kanser hastalarına 'koronavirüs aşısı' önerisi

Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Pandemi, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kanser hastalarına 'koronavirüs aşısı' önerisi - Son Dakika


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