Kanser Hastalarına Tığ Örgüsü Kursu

Erzincan Belediyesi hizmet binasında Kemoterapi tedavisi gören hastalara yönelik olarak tığ örgüsü kursu veriliyor.

Kanser hastası ve kanser hastası yakını 25 kadın, haftanın 5 günü kursa gelip 5'er saat uzman eğitmenler eşliğinde tığ işi çanta, şal, cüzdan gibi ürünler yapıyor.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy yaptığı açıklamada; Belediyemizin meslek edindirme kursları kapsamında, bin 500 kadına çeşitli alanlarda mesleki eğitim verildi. Bu çerçevede kanser hastalarına yönelik de kurslar açtık. Son zamanlarda özellikle çağın hastalığı olan kanserle mücadelede halen ciddi manada sıkıntılar yaşanıyor. Bu hastalarımızın rehabilite edilmesi, topluma kazandırılması, sosyalleştirilmesi açısından Erzincan Yeni Hayat kanserle Mücadele Derneği ile görüştük. Görüşmelerimizde bu hastalarımızın evlerinden uzaklaştırılıp toplumla haşır neşir olması için bu kursumuzu düzenledik. Hastalarımız kurs sayesinde hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de sosyalleşip toplumdan kopmuyor. Onların yüzlerinin gülmesi bizi mutlu etti. Kanser hastalarının vücudunda ilaçlı tedavi nedeniyle bir hayli güç kaybı oluyor. Biz de hastaların fiziksel özelliklerini dikkate alarak onlar için el işleri ve el sanatları üzerinde kurs açtık. Bundan sonra da bu tip hastalarımız üzerinde yoğunlaşarak onlara daha çok hizmet vermenin yollarını arayacağız" dedi.

Yeni Hayat Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Hülya Akpunar ise konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; Bu kursta kanser hastası kadınların mutlu olduğunu görmek bizi de çok mutlu etti. Kursumuzun amacı kanser hastalarının, yakınlarının ve gönüllü olarak derneğimizde çalışan tüm bireylerimizin moral ve motivasyonunu sağlamak. Hastalar böyle bir etkinliğe katılarak kendilerini daha iyi hissedecek. Herkesi bu kurslara bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.