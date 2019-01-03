Son Dakika Haberleri: Kanser Hastalarına Türk Sanat Müziği Morali

Kanser Hastalarına Türk Sanat Müziği Morali

55 dakika önce

Medicana Bursa Hastanesi Onkoloji Kliniğinde tedavi gören kanser hastalarına, moral ve motivasyon sağlamak için müzikli eğlence düzenlendi.

Kanser Hastalarına Türk Sanat Müziği Morali, System.String[]
Medicana Bursa Hastanesi Onkoloji Kliniğinde tedavi gören kanser hastalarına, moral ve motivasyon sağlamak için müzikli eğlence düzenlendi.

Medikal Onkoloji Kliniğinde kemoterapi tedavisi gören hastalara, hastane yönetimi tarafından eğlence düzenlendi. Türk sanat müziği eşliğinde gerçekleştirilen eğlence ile hastalar moral depoladı. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, "Hastalarımızın ana tedavilerini zaten yapıyoruz. Hastaların psikolojik durumuna yönelik de tedavi yaklaşımlarıyla da onlara destek olmamız gerekiyor. Bu hastalıkta sadece tedavinin değil psikolojik olarak da kendilerini her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek büyük önem taşıyor" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:36 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi Fransa Tarafından Kırmızı Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı

Tamir Etmeye Çalıştığı Tablet Patladı Son Dakika! Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:31:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanser Hastalarına Türk Sanat Müziği Morali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]