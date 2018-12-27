Son Dakika Haberleri: Kanser Hastalarının İlaçlarını Satıp, Parayı Bölüştüler

Kanser Hastalarının İlaçlarını Satıp, Parayı Bölüştüler

1 saat önce

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki özel bir hastanede eczane teknikeri olarak çalışan A.K. onkoloji hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçları çaldı, aynı hastanede şoförlük yapan İ.O.'ye verip, dışarı çıkarttı.

Kanser Hastalarının İlaçlarını Satıp, Parayı Bölüştüler, System.String[]
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki özel bir hastanede eczane teknikeri olarak çalışan A.K. onkoloji hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçları çaldı, aynı hastanede şoförlük yapan İ.O.'ye verip, dışarı çıkarttı. Başka bir eczane teknikeri ise sattı. İlaçlardan elde ettikleri parayı aralarında paylaşan 3 ilaç hırsızı, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Başiskele'de bulunan özel bir hastanede yaşandı. Hastanenin genel müdürü B.K. polise  başvurarark, 'Hastanelerinde eczane teknikeri olarak çalışan A.K.'nin onkoloji hastalarının kullandığı ilaçları, fizik tedavi hastalarının şoförlüğünü yapan İ.O. aracılığıyla  dışarı çıkarttığını tespit ettiklerini' bildirdi.  Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra A.K. ve İ.O.'yu gözaltına aldı. A.K. ilaçları çaldığını itiraf etti. İ.O. da ilaçları eczane teknikerliği yapan K.T.'ye verdiğini, K.T.'nin sattığını, parayı aralarında bölüştüklerini anlattı. K.T. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:43 Kaynak: DHA

Kocaeli, Başiskele, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkemeden Kanser Hastalarını Sevindirecek Karar: SGK İlaç Bedelini Hastaya Ödemeli Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi

Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:06:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanser Hastalarının İlaçlarını Satıp, Parayı Bölüştüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]