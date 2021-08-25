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Kanser hastalarının tedavisinde yüzde 60-70 radyoterapiye ihtiyaç duyuluyor - Son Dakika

Kanser hastalarının tedavisinde yüzde 60-70 radyoterapiye ihtiyaç duyuluyor

25.08.2021 14:16
Kanser hastalarının tedavisinde yüzde 60-70 radyoterapiye ihtiyaç duyuluyor, System.String[]

Medicana International İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ozan Şeşeoğulları, tüm kanser hastalarının yüzde 60-70'inde tedavinin herhangi bir aşamasında radyoterapiye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Radyoterapi yöntemi, tek başına uygulanabildiği gibi kemoterapi...

Medicana International İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ozan Şeşeoğulları, tüm kanser hastalarının yüzde 60-70'inde tedavinin herhangi bir aşamasında radyoterapiye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Radyoterapi yöntemi, tek başına uygulanabildiği gibi kemoterapi ile birlikte cerrahi öncesi veya sonrasında da uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Medicana International İstanbul Hastanesi'nden yapılan açıklamada, kalp ve damar hastalıklarından sonra en fazla ölüme neden olan ikinci hastalık türünün kanser olduğu belirtilerek, görülme sıklığı her geçen gün artan kanser hastalığının, hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünerek çoğalmasına bağlı olarak geliştiği ve vücutta kötü huylu belirtilere neden olduğu, belirli bir doku veya organını etkileyebileceği gibi çevre doku ve organlara da metastaz yaparak daha büyük çaplı kanser olgularını meydana getirebildiği kaydedildi.

Onkoloji kliniklerinde cerrahi yöntemlere ek olarak kanser tedavisi için tercih edilen iki temel uygulamanın bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunlar kemoterapi ve radyoterapidir. Kemoterapi, kanser hücrelerini etkileyen kimyasal ilaçların kullanımı ile kanserin tedavi edilmesidir. Kemoterapide tedavinin amacı, yoğunluğu, uygulama süresi ve yan etkileri kanserin türüne göre farklılık gösterir. Diğer tedavi yöntemi olan ışın tedavisi (radyoterapi) ise kanser hücrelerinin iyonizan radyasyon ışınları kullanılarak tahrip edilmesi ve hastalığın bu şekilde tedavi edilmesini hedef alır.

Radyoterapi uygulamaları, radyasyon onkolojisi adlı tıbbi bilim dalının uzmanlık alanına girer ve bu yöntemle yapılan tedavi işlemleri radyasyon onkolojisi klinikleri tarafından yürütülür. Radyasyon onkolojisi, iyonizan radyasyon kullanılarak yapılan tedavi işlemlerinin kanser hücreleri üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalıdır. Radyasyon onkolojisi kliniklerinde yapılan uygulamalar, radyocerrahi ve radyoterapi olmak üzere iki farklı grup altında incelenir. Her iki grupta yer alan tedavi işlemleri de iyonizan radyasyon kullanılarak yapılır."

"Radyasyon onkolojisi bölümlerinde görüntü rehberliğinde volumetrik ark tedavisi kullanılır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ozan Şeşeoğulları, hastada nasıl bir tedavi planının uygulanacağının, uzman hekim ve sağlık personellerinden oluşan multidisipliner ekipler tarafından yapılacak detaylı muayeneler ve tanı testlerinin ardından belirlendiğini bildirdi.

Tüm kanser hastalarının yüzde 60-70'inde tedavinin herhangi bir aşamasında radyoterapiye ihtiyaç duyulduğunu aktaran Şeşeoğulları, radyoterapi yönteminin tek başına uygulanabildiği gibi kemoterapi ile birlikte cerrahi öncesi veya sonrasında da uygulanabildiğini belirtti.

Şeşeoğulları, radyasyon onkolojisi birimlerinde alanında uzman hekimler tarafından kişiye özel yaklaşımlarla kanser tedavisi gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Radyasyon onkolojisi bölümlerinde yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisi olan görüntü rehberliğinde volumetrik ark tedavisi kullanılır. Radyoterapi; radyasyon onkoloğu ve radyoterapi teknikerleri ile ekip olarak planlı bir şekilde yürütülür. Tüm cihazlarda network ağı ile birbirine bağlı olduğundan veri alışverişi yapabilir. Böylelikle tedavi sırasında oluşabilecek manuel hatalar en aza indirilir. Ayrıca MR ve PET-CT aracılığıyla yapılan görüntü alışverişi sayesinde hastalıklı bölge daha doğru ve kesin olarak tespit edilebilir."

"Radyasyon onkolojisi multidisipliner ekip çalışması gerektiriyor"

Özgür Ozan Şeşeoğulları, multidisipliner bir ekip çalışması gerektiren kanser tedavisinde başarı oranının artırılması, yan etkilerin azaltılması ve hastaya en uygun tedavi yaklaşımının belirlenebilmesi için farklı uzmanlıklara sahip hekimler tarafından yapılacak olan takip ve muayenelerin önemini vurguladı.

Radyasyon onkolojisi kliniklerinde 6 yıllık tıp eğitiminin yanı sıra 5 yıl radyasyon onkolojisi eğitimi almış uzman hekimlerin görev yaptığını aktaran Şeşeoğulları, bu dalda çalışan hekimlerin, uzmanlık unvanlarını almadan önce radyoterapi uygulamalarına ilişkin tüm fiziksel ve radyobiyolojik süreçlerin yanı sıra tedavi sonrasında erken ve geç dönemde gelişen ve zamana yayılan her türlü yan etki hakkında bilgi sahibi olduklarını kaydetti.

Şeşeoğulları, radyoterapi tedavilerinde radyasyon onkologlarının yanı sıra belirlenecek olan tedavi planı çerçevesindeki gerekli işlemlerin tamamlanması, tedavide kullanılan cihazlara ilişkin bakım ve teknik desteklerin sağlanması konusunda radyasyon onkologları ile birlikte çalışan radyoloji teknisyenlerinin görev yaptığını bildirdi.

Şeşeoğulları, radyoloji teknisyenlerinin sorumluluklarına ilişkin, "Hastanın tedavi esnasında olması gereken pozisyonlarda tutulması, kumanda odasından cihazların yönetimi, hasta ile iletişim kurulması, tedavi sırasında gerekli görüntülerin alınması ve hastanın genel durumunun gözetilmesi gibi sorumlulukları vardır." ifadesini kullandı.

Radyasyon onkolojisi kliniklerinde hastaların tedavi ve takibine ilişkin tüm işlemler sırasında radyasyon onkoloğu ile birlikte çalışan, radyasyon onkolojisi üzerine özel eğitim almış onkoloji hemşirelerinin görev yaptığını belirten Şeşeoğulları, onkoloji hemşirelerinin; radyoterapiye ilişkin esaslar, yan etkilerin azaltılmasına yönelik yapılması gereken uygulamalar, tedavi gereklilikleri gibi pek çok konuda hastalara eğitim verdiğini bildirdi.

Özgür Ozan, Radyasyon, İstanbul, Kanser, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kanser hastalarının tedavisinde yüzde 60-70 radyoterapiye ihtiyaç duyuluyor - Son Dakika Ekonomi


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