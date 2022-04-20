Kanser hastalığına dikkati çekmek için yola çıkan iki kadın, Aydın'da - Son Dakika
Üye Girişi

Kanser hastalığına dikkati çekmek için yola çıkan iki kadın, Aydın'da

20.04.2022 16:06

Kanser hastalığına dikkati çekmek ve hastalara moral vermek için İzmir'in Bergama ilçesinden bisikletle yola çıkan Emine Aktürk ile Arzu Elibol, Aydın'da mola verdi.

Kanser hastalığına dikkati çekmek ve hastalara moral vermek için İzmir'in Bergama ilçesinden bisikletle yola çıkan Emine Aktürk ile Arzu Elibol, Aydın'da mola verdi.

Efeler ilçesine gelen Aktürk ile Elibol'u, Aydın Bisikletliler Derneği Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu gönüllüleri Tuğba İnceözdemir ile Ece Armağan karşıladı.

Birlikte bir süre vakit geçiren kadınlar, Atatürk Kent Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Meme ve lenf kanserini atlatırken bisiklete binmenin kendisine katkısı olduğunu anlatan Aktürk, şunları söyledi:

"Bu turda, herhangi bir hobinin insana nasıl iyi geldiğini göstermek istedik. İnsanları motive edici, herhangi bir hobiye başlamaları konusunda önerinde bulunmak için böyle bir tura başladık. Aydın'ı çok sevdik, çok beğendik, şirin bir şehir. Bir sürü kadın bizimle iletişime geçti, karşılayıp, sohbet ettiler. Beklediğimizden daha uzun bir zaman geçirdik. Ayrılmak bile istemiyoruz aslında. Yolumuz çok uzun, gitmemiz gerekiyor."

Emekli bankacı Arzu Elibol ise çıktıkları turun kadınlara örnek olmasını istediklerini belirterek, "Biz küçük bir öncüyüz. Bu kadınlar tedavi gördü ve kaç yaşında dedirtip, diğer kadınları da 'biz de yaparız diye' özendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanser hastalığını atlatan Aktürk, hastalığa dikkati çekmek ve hastalara moral vermek için arkadaşı Arzu Elibol ile 18 Nisan'da Helenistik dönemin en önemli sağlık merkezi olan Bergama Asklepion Örenyeri'nden esinlenerek "Sağlığın Doğduğu Şehirden Güneşin Doğduğu Yere" ismini verdikleri tura çıkmıştı. Tur kapsamında iki kadın, bisikletle 3 ayda Iğdır'a ulaşmayı hedefliyor.

Kanser hastalığına dikkati çekmek için yola çıkan iki kadın, Aydın'da
Kanser hastalığına dikkati çekmek için yola çıkan iki kadın, Aydın'da
Kanser hastalığına dikkati çekmek için yola çıkan iki kadın, Aydın'da
Kanser hastalığına dikkati çekmek için yola çıkan iki kadın, Aydın'da

YORUMLAR
500
Kanseri atlatan kadın, hastalara umut vermek için bisikletle yola çıktı Kanseri atlatan kadın, hastalara umut vermek için bisikletle yola çıktı Ünlü isimler, çocuk istismarına dikkat çekmek için 23 Nisan akşamı toplanıyor Ünlü isimler, çocuk istismarına dikkat çekmek için 23 Nisan akşamı toplanıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanser hastalığına dikkati çekmek için yola çıkan iki kadın, Aydın'da - Son Dakika


Son Dakika
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:15 3 parmağını makineye kaptırdı, arkadaşları zamanla yarıştı!
17:13 Günlerdir kayıp olan hemşirenin cansız bedeni kent ormanında bulundu!
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:58 Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna'dan kötü haber geldi!
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
16:43 Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı!
16:38 Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti!
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 17:31:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kanser hastalığına dikkati çekmek için yola çıkan iki kadın, Aydın'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement