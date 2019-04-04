Kanser Hastalığının Geçmişi İnsanlık Tarihi Kadar Eski"
1 saat önce
Sivas Numune Hastanesi onkoloji uzmanı Dr. Mahmut Uçar, kanser hastalığının geçmişinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu bildirdi.
Sivas Numune Hastanesi
onkoloji uzmanı Dr. Mahmut Uçar
, kanser hastalığının geçmişinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu bildirdi.
Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayının ilk haftasının Kanser Haftası olduğunu anımsattı.
Kanser hastalığının insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Uçar, "Kanser hastalığının geçmişi aslında insanlık tarihi kadar eski. İlk olarak milattan önce 3000 yılına ait papirüslerde bile meme kanserli kadınların olduğu ve bunun çaresiz bir hastalık olduğu geçmektedir." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:00 Kaynak: AA
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