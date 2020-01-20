Kanser hastası Ahmet, tedavi için Almanya'ya annesi olmadan gitti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanser hastası Ahmet, tedavi için Almanya'ya annesi olmadan gitti - Son Dakika Dünya

Kanser hastası Ahmet, tedavi için Almanya'ya annesi olmadan gitti

6 saat önce

Kemik kanseri hastası 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, tedavi için Almanya'nın Köln kentine gitti. Ahmet'in babası Reha Ataç cezaevinde, annesi Zekiye Ataç ise yurt dışına çıkış yasağı olan binlerce kişiden yalnızca biri. Bu yüzden Ahmet'e yolculuğunda 70 yaşındaki babaannesi eşlik etti.

Kanser hastası Ahmet, tedavi için Almanya'ya annesi olmadan gitti, System.String[]

Kemik kanseri hastası 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, tedavi için Almanya'nın Köln kentine gitti.


Ahmet'in babası Reha Ataç cezaevinde, annesi Zekiye Ataç ise yurt dışına çıkış yasağı olan binlerce kişiden yalnızca biri. Bu yüzden Ahmet'e yolculuğunda 70 yaşındaki babaannesi eşlik etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Almanya, Köln, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya görüşmeleri öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan G.Saray-Denizlispor maçını makam aracında izledi
Erdoğan-Merkel buluşmasına damga vuran "Palto" diyaloğu Erdoğan komşu ülkeye ateş püskürdü: Bizi tahrik etmek için yaptı Libya Konferansı sonrası UMH, kararını verdi: Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 02:10:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanser hastası Ahmet, tedavi için Almanya'ya annesi olmadan gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]