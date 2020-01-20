Son Dakika › Dünya › Kanser hastası Ahmet, tedavi için Almanya'ya annesi olmadan gitti - Son Dakika Dünya
Kanser hastası Ahmet, tedavi için Almanya'ya annesi olmadan gitti
6 saat önce
Kemik kanseri hastası 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, tedavi için Almanya'nın Köln kentine gitti.
Ahmet'in babası Reha Ataç cezaevinde, annesi Zekiye Ataç ise yurt dışına çıkış yasağı olan binlerce kişiden yalnızca biri. Bu yüzden Ahmet'e yolculuğunda 70 yaşındaki babaannesi eşlik etti.
Kemik kanseri hastası 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, tedavi için Almanya'nın Köln kentine gitti.
Ahmet'in babası Reha Ataç cezaevinde, annesi Zekiye Ataç ise yurt dışına çıkış yasağı olan binlerce kişiden yalnızca biri. Bu yüzden Ahmet'e yolculuğunda 70 yaşındaki babaannesi eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:02
Son Dakika Libya görüşmeleri öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan G.Saray-Denizlispor maçını makam aracında izledi Erdoğan-Merkel buluşmasına damga vuran "Palto" diyaloğu Erdoğan komşu ülkeye ateş püskürdü: Bizi tahrik etmek için yaptı Libya Konferansı sonrası UMH, kararını verdi: Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız