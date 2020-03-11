Kanser hastası Ahmet ve annesi Türkiye'ye döndü: Bünyesi tedaviyi kaldırmıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanser hastası Ahmet ve annesi Türkiye'ye döndü: Bünyesi tedaviyi kaldırmıyor - Son Dakika Dünya

Kanser hastası Ahmet ve annesi Türkiye'ye döndü: Bünyesi tedaviyi kaldırmıyor

6 saat önce

Almanya'daki tedavisine kan değerlerinin düşük olması nedeniyle devam edilemeyen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç ve annesi Zekiye Ataç, Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.

Kanser hastası Ahmet ve annesi Türkiye'ye döndü: Bünyesi tedaviyi kaldırmıyor, System.String[]

Almanya'daki tedavisine kan değerlerinin düşük olması nedeniyle devam edilemeyen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç ve annesi Zekiye Ataç, Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.


Anne ve babasının tutukluluk döneminde kemik kanseri hastalığına yakalanan Ahmet'in Almanya'nın Köln kentindeki İmmün-Onkoloji Merkezi'ndeki ikinci tedavisi, düşük kan değerleri nedeniyle başlatılamadı.

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Almanya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:45 
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