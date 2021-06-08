KÜTAHYA KANSER HASTASI, AMELİYATINA AMBULANS HELİKOPTERLE ULAŞTIRILDI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, pankreas kanseri tedavisi gören ve acil ameliyata alınması gereken Hasan Dursun (60), ambulans helikopterle Kütahya'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Afyonkarahisar'da kanser tedavisi gören Hasan Dursun'un, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Kütahya'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Dursun için Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden hava ambulansı talebinde bulunuldu. Afyonkarahisar'dan Dursun'un alındığı ambulans helikopterle Kütahya'da Atatürk Bulvarı'ndaki fabrikanın bahçesine iniş yapıldı. Kütahya Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı ambulansa alınan Dursun, ameliyatı için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.