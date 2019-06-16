Son Dakika Haberleri: Kanser hastası anne, oğlunun katilinin bulunmasını istiyor
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Kanser hastası anne, oğlunun katilinin bulunmasını istiyor

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, geçen yıl dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Umut Yüce'nin (26) kanser hastası annesi Zeynep Yüce (46), oğlunun katil veya katillerinin bulunmasını istiyor.

Kanser hastası anne, oğlunun katilinin bulunmasını istiyor, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, geçen yıl dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Umut Yüce'nin (26) kanser hastası annesi Zeynep Yüce (46), oğlunun katil veya katillerinin bulunmasını istiyor.
Olay, 24 Haziran 2018'de, Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bağlar'da yaşayan, 1 çocuk babası Umut Yüce, iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövüldü. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Yüce, 10 gün süren yaşam mücadelesi sonrası yaşamını yitirdi.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Umut Yüce'nin ölümüne neden olan kişi ya da kişiler bulunamadı. Yüce ailesi, artık Umut'un katil ya da katillerin bulunmasını istediğini söyledi. Umut'un 1,5 yıl önce rahim kanserine yakalanan annesi Zeynep Yüce, "Oğlumun kötü alışkanlıkları vardı. Ben kanser hastasıyım. 1 yıl önce benim oğlumu öldürdüler. Ne kadar da kötü olsa sonuçta benim oğlumdur, ciğerimdir" diye konuştu. 
Sevinç Yüce ise eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve Umut'u bir türlü bu alışkanlığından kurtaramadıklarını belirterek, "Ne yaptıysak onu bu çevreden, kötü arkadaşlardan koparamadık. Ben de ailesi de o kadar uğraştık, başaramadık. 24 Haziran gecesi telefon geldi, Umut'un hastaneye kaldırıldığı söylendi. Eşimin darbedildiği ortaya çıktı. Polisler tarafından tutanak tutuldu. Eşimi hemen Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada 2 defa ağır ameliyat geçirdi. 4'üncü gün kendine geldi. Tedavisinin 10'uncu gününde hayatını kaybetti. Katillerini arıyoruz. Katillerin ortaya çıkmasını istiyoruz" dedi. 


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:08 Kaynak: DHA
Anne, Bağlar, Diyarbakır, Güncel
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