Son Dakika Haberleri: Kanser hastası anne ve kızına yardım eli uzandı
Son Dakika Güncel Kanser hastası anne ve kızına yardım eli uzandı

Kanser hastası anne ve kızına yardım eli uzandı

14 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, inşaat halindeki bir evde yaşayan kanser hastası anne ve kızının bulunduğu 5 kişilik aileye yardım eli uzatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, inşaat halindeki bir evde yaşayan kanser hastası anne ve kızının bulunduğu 5 kişilik aileye yardım eli uzatıldı.

Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde, yatalak babasına bakan rahim kanseri Fadıma Tuğal (55), eşinden ayrı yaşayan göğüs kanseri kızı Hatice Yeğen (32) ile kardeşi ve çocuğu, kirada oturdukları evin satılması sonrası komşularının inşaat halindeki dairesinde kalmaya başladı.

Durumdan haberdar olan Kadirli Kaymakamlığı, belediye ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, aileye sahip çıkmak için harekete geçti.

Kadirli Belediyesince aileye kira ve gıda yardımı yapılacağı, Kaymakamlık ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından da kanser hastası anne ve kızının tedavi masraflarının karşılanacağı bildirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, aileyi ziyaretinde, devlet olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirterek, anne ve kızına, tedavileri başta olmak üzere gerekli desteğin verileceğini söyledi.

Fadıma Tuğal da eşinin yaklaşık 24 yıl önce yaşamını yitirdiğini anlatarak, "Yatalak hasta babama bakıyorum. Kirada kalıyorduk, oturduğumuz ev satılınca sokakta kaldık. Komşumuzun evinin üzerindeki inşaata sığındık. Meme kanseri kızımla burada kalıyoruz." diye konuştu.

Kanser hastası Hatice Yeğen, eşinden ayrı yaşadığını ve 5 kişilik aileyle zor günler geçirdiklerini dile getirerek, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve diğer yardım eli uzatanlara teşekkür etti.

Kanser hastası anne ve kızına yardım eli uzandı

Kadirli, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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