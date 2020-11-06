Kanser hastası annenin yaşam mücadelesi - Son Dakika

MUŞ'ta, 3 yıl önce yakalandığı meme kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi gören iki çocuk annesi Bahar Taşkıner (34), internet üzerinden izlediği videolarla öğrendiği amigurumi sanatıyla ördüğü oyuncakları satarak kendisinin, epilepsi olan eşi ile beyin felci (serebral palsi) hastası kızının tedavi masraflarını ve evinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Muş'ta severek evlenen Bahar- Niyazi Taşkıner çifti, 2006 yılında yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Mutlu bir yaşam sürdüren çifte evliliklerinin 6'ıncı ayında kötü bir haberle yıkıldı. Muayene için gittikleri hastanede doktorlar, Niyazi Taşkıner'in epilepsi hastası olduğunu tespit etti. Hastalıkla ilgili tedaviye başlayan çiftin 2008 yılında dünyaya gelen kızları Tuana ile moralleri düzeldi. Taşkıner çiftinin 2014 yılında dünyaya gelen ikinci kızları Amara Elif ise doğum sırasında yeterli oksijen gitmemesi sebebiyle beyin felci geçirdi. Felçli olarak dünyaya gelen Amara Elif'in tedavisine başlandı. Bir süre Muş'ta tedavi edilen küçük kız, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gönderildi. Malatya'da kiraladıkları bir eve yerleşen aile, burada beyin felci teşhisi konulan kızlarında halk arasında sara olarak tanınan epilepsi ve mikrosefali hastalığının da olduğunu öğrendi. Yüzde 40 engelli olan eşine verilen aylıkla burada yaşamlarını sürdüren ailede anne Bahar Taşkıner'e de 'Meme kanseri' tanısı kondu. Burada tedaviye başlayan anne, maddi imkansızlıklar sebebiyle ailesiyle birlikte Muş'a dönmek zorunda kaldı.