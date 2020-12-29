Kanser hastası annesinin son isteğini yerine getirmek için nikah masasına oturdu - Son Dakika

Kanser hastası annesinin son isteğini yerine getirmek için nikah masasına oturdu

29.12.2020 17:38
Kanser hastası annesinin son isteğini yerine getirmek için nikah masasına oturdu, System.String[]

İstanbul'da yaşayan Gülhan Tüysüz kanser hastası annesi Beşire Tüysüz'ün son istediğini yerine getirmek için bugün Nevzat Süren ile nikah masasına oturdu.

İstanbul'da yaşayan Gülhan Tüysüz kanser hastası annesi Beşire Tüysüz'ün son istediğini yerine getirmek için bugün Nevzat Süren ile nikah masasına oturdu. Bahçelelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın kıydığı nikahta göz yaşlarına hakim olamayan 67 yaşındaki anne Tüysüz, "Kızımı dağ zambağı gibi beyazlar içinde görmek ben için büyük mutluluk" dedi.

İstanbul'da yaşayan kanser hastası Beşire Tüysüz'ün en büyük hayali kızının evlendiğini görmekti. Annesinin son istediğini yerine getirmek için kolları sıvayan Gülhan Tüysüz, Sosyal medya üzerinden nikah işlemleri için birçok belediyeye başvurdu. 35 yaşındaki Tüysüz'e Bahçelievler Belediyesi'nden olumlu dönüş geldi.

Genç çift, işlemleri tamamlayarak bugün Piramit Düğün ve Davet Salonu'nda nikah masasına oturdu. Koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenen nikahı Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır kıydı.

"HEM AĞLIYORUM HEM GÜLÜYORUM"

Kızını gelinlikler içinde görünce duygulanan Beşire Tüysüz, "2 oğlum daha var. Şu anda hem ağlıyorum hem gülüyorum çok güzel bir mutluluk, kızımı dağ zambağı gibi beyazlar içinde görmek ben için büyük mutluluk. Her annenin görmek istediği bir günü yaşıyorum. Yavrularım kendi başlarına her şeyi ayarlamış. Hakan başkanımız evlatlarıma yetişti. Halkı geri çevirmemek, çok büyük bir erdemdir. Hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu.

"ANNEMİN HASTALIĞI NEDENİYLE DÜĞÜNÜ ERKEN YAPTIK"

Beşire Tüysüz'ün kızı gelin Gülhan Tüysüz ise "Düğünümüzü 2021 yazı olarak düşünüyorduk. Fakat annenim hastalığı nedeniyle evliliğimizi erkene çekene çekmek durumunda kaldık. Sağ olsun Bahçelievler Belediyesi çok yardımcı oldu. Annemin hastalığı sebebiyle ekstra duygusalız. Annemin istediğini yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Damat Nezat Süren ise, Oturduğumuz yerdeki belediyeye başvurduk ama olumlu sonuç alamadık. Sosyal medya üzerinden Bahçelievler Belediyesine ulaştık. Sağ olsun belediye bize olumlu dönüş yaptı" diye konuştu.

"2020 YILININ SON NİKAHINI KIYDIK"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Çiftimiz Bahçelievler'de oturmuyor. Gelin hanımın annesi rahatsız olduğu için bir an önce kızının mürvetini görmek istiyor. Çiftimiz bize sosyal medya üzerinden ulaştı. Belediye olarak bu nikahı kıymaya karar verdik. 2020 yılının Bahçelievler'deki son nikahını kıydık. Annemizin istediğini yerine getirmiş olduk. Çiftimize mutluluklar diliyorum "dedi.


Kanser hastası annesinin son isteğini yerine getirmek için nikah masasına oturdu
Kanser hastası annesinin son isteğini yerine getirmek için nikah masasına oturdu
Kanser hastası annesinin son isteğini yerine getirmek için nikah masasına oturdu
Kanser hastası annesinin son isteğini yerine getirmek için nikah masasına oturdu

Bahçelievler, İstanbul, Evlilik, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanser hastası annesinin son isteğini yerine getirmek için nikah masasına oturdu - Son Dakika


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