Kanser hastası anneye kermes etkinliği düzenlendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir araya gelen yardımsever kadınlar, kanser hastalığıyla mücadele eden iki çocuk annesi İpek Çobanoğlu'na yardım amacıyla kermes etkinliği düzenledi.

Alaplı Belediyesi aile çay bahçesi tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte, beyninde tümör bulunan kanser hastası İpek Çobanoğlu ve ailesine maddi destek verildi.

İpek Çobanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yalnız bırakılmadığı için mutlu olduğunu belirterek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kadar insanın sevgisine sahip oldum." dedi.

İpek Çobanoğlu'nun eşi Cemal Çobanoğlu da kendilerine maddi ve manevi destekte bulunanlara teşekkür etti.

Etkinliği organize edenlerden Gülcan Keleş ise katılımın beklentilerinden fazla olduğunu ifade ederek, ellerinden geleni çabayı göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.